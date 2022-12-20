Fenerbahçe Şilili golcüyü gözüne kestirdi! 2 sezonda 31 golü var

Fenerbahçe'de ara transferde takviye konusu ocak ayında netleşecek. Luan Peres'in performansı ve Pedro'nun tedavi süreci belirleyici olacak.Ancak yönetim, stoper ve forvet mevkisi için araştırmaları sürdürüyor.Gündeme gelen son ismin Ben Brereton Diaz olduğu iddia edildi.

Blackburn Rovers'ta forma giyen Şilili santrfor, Championship'te 9'u bu sezon olmak üzere son iki yılda 31 gol atarak dikkatleri çekti.

Ancak sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Diaz'ın talipleri fazla.Tİngiliz basını; Everton, West Ham ve Leeds'in de 23 yaşındaki oyuncu için teklif yapmaya hazırlandığını yazdı...