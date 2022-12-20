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Giriş Tarihi: 20.12.2022

Rakamlarla kupa

Rakamlarla kupa
Fotoğrafı bile rekor kırdı!
Messi'nin Dünya Kupası ile çekilen fotoğrafı rekor kırdı. 35 yaşındaki yıldızın paylaştığı bu görsel, İnstagram tarihinin en çok beğeni alan spor gönderisi oldu. Fotoğrafı 45 milyondan fazla kişi beğendi.

36 ARJANTIN, Dünya Kupası'nı 1978 ve 1986'nın ardından 3. kez kazandı. 36 yıl sonra gelen bu kupa dışında sadece İtalya 1938 sonrası 1982'ye kadar 44 yıl beklemişti.

3 1990'DA Arjantin, 1998'de Brezilya ve 2022'de Fransa, kupayı kazandıktan sonraki turnuvada finale çıkıp kaybeden üç ülke…

3 ARJANTİN, Dünya Kupası'nda en çok penaltı kazanan takım oldu. Ayrıca Arjantin 1994 (Brezilya) ve 2006 (İtalya) sonrasında penaltı atışları ile zafere ulaşan üçüncü ülke oldu.

2 1974'TE Almanya ile Hollanda arasında oynanan finalin ardından iki takımın da penaltı golü bulduğu ikinci kupa finali oldu. Aynı zamanda iki takımın da üçer gol attığı ilk finaldi.

172 1998 ve 2014'te 171 gol atılırken Katar'da kaydedilen 172 golle rekor kırıldı.

5 TOPLAMDA 5 eşleşmede penaltı atışları sonucunda kazanan belli olurken bu da bir turnuva için en yüksek sayı oldu.

1 LIONEL Messi, 1982'den beri verilen altın top ödüllerini iki farklı Dünya Kupası'nda kazanan ilk oyuncu oldu.

1 MESSI, turnuva tarihinde grup, son 16, çeyrek final, yarı final ve final maçlarında da gol atan ilk futbolcu oldu.

21 MESSI, turnuva tarihinde Arjantin adına 13 gol atıp 8 defa da asist yapıp toplamda 21 gole doğrudan etki etti.

26 MESSI, Dünya Kupası tarihinde toplamda 26 kez sahaya çıkarak Alman oyuncu Lothar Matthaus'u (25) geride bıraktı. En çok forma giyen futbolcu oldu.

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