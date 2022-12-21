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Giriş Tarihi: 21.12.2022

İşte yeni Süper Lig!

BERKAY TURAN
İşte yeni Süper Lig!

Maçlarda uzatma dakikaları topun oynandığı süreye göre eklenecek. Bu görev AVAR’da olacak… Hakeme itiraz edenlerin hepsi kart görecek… Hakem şikâyetleri geri bildirim sistemine girecek… Yaşanacak olaylara karşı ‘Acil Eylem Planı’ hazır olacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Riva'da düzenlediği toplantıda, 6 aylık görev süreleri içindeki faaliyetlerini değerlendirirken gelecek döneme yönelik projeleri hakkında da bilgi verdi. Askıda olan birçok konuyu çözdüklerini söyleyen Büyükekşi, Süper Lig'de hayata geçirecekleri yeni uygulamaları şöyle anlattı:

MAÇLARDA YERDE YATMA DEVRİ BİTECEK

DÜNYA Kupası'nda topun oyunda kaldığı süre göz önüne alınarak normal süreye eklenen uzatma dakikalarının uygulamasını, cuma günü Süper Lig'de kullanmaya başlıyoruz. Böylece yerde yatma devri bitecek! Bu görevi AVAR hakemlerine verdik. Bu sayede çıkacak polemiklerin ve tartışmaların önüne geçeceğiz.
HAKEMIN bir karar anında etrafını saran oyuncuların ya da teknik direktörlerin hepsi kart görecek. Hakem raporuna yazmadıysa, görüntüden izleyip para cezası vereceğiz. Futbolu ve hakemlerimizi itibarsızlaştırma amacı güden her türlü açıklamayı cezalandıracağız.
HAKEM geri bildirim sistemi ile kulüp başkanları, teknik direktör ve futbolcuların itiraz ve yorumlarını girebilecekleri bir platform hazırladık. Biz de bu sisteme gelen bildirimlerin takipçisi olacağız.




PAWEL GILL'I VAR DANIŞMANI YAPTIK!

VAR hakemi sayısı artacak. Abdulkadir Bitigen ve Mete Kalkavan'a VAR+saha hakemliği görevi vereceğiz. Süper Lig'de her VAR hakemine haftada 1 maç verilecek.
DÜNYA hakemliğinin önemli isimlerinden Pawel Gill'i, VAR danışmanı olarak göreve getirdik. Maçları hakemlerimizle birlikte izleyecek ve eğitim verecek.
MAÇLARDA taraftar olaylarının tekrar etmemesi için artık itfaiye ve ambulanslar da detaylı olarak aranacak. Acil Eylem Planı uygulamaya girecek.
HAKEMLİK için yeni kriterler getiriyoruz. Sınav sistemi, psikoteknik testler ve aday hakemlikten normal hakemliğe geçişte sınavlar olacak.




HAKEMLER BUGÜN BAŞKANLARLA ATANACAK

Yarın (bugün) kulüp başkanlarına hakem atama sistemini anlatacağız. Onların gözü önünde hakem ataması yapacağız. İkinci devre başlar başlamaz 2. ve 3. liglerde de algoritma ile hakem atamalarını gerçekleştireceğiz. Mart ayından itibaren de Bölgesel Amatör Lig'de algoritmayı getireceğiz. Saha ve VAR hakemlerini birbirinden ayırarak, VAR hakemliğinde uzmanlaşmaya gittik. Birçok ülkenin de uygulamaya hazırlandığı bu sistemde Dünya futboluna öncülük ettik.

YABANCI SAYISI KARARI ALINACAK

Yeni sezon öncesi yabancı kararını alacağız. Bunu haziran-temmuz aylarına bırakmayacağız. Kulüpler Birliği ilk çalıştayını yaptı, değerlendirmelerini bize sunacaklar. Bütün paydaşlarımızla istişare ederek alacağız bu kararı.
Süper Lig'in Twitter hesabını açtık, Instagram'ı da açacağız. TFF Youtube hesabını da dijital bir arşive dönüştürmek için çalışmalarımız başladı.
Yarı otomatik ofsayt sistemi ve çipli topu araştırıyoruz. Önümüzdeki yıl uygulamaya girebilir.
eSüper Lig'in kurulması için çok ciddi ve somut adımlar atıyoruz. Kulüplerimizin katılım onayı alındıktan sonra, ocak ayında ligin başlaması planlanıyor.

EURO 2028 VE EURO 2032 İÇİN DOSYAMIZI SUNDUK

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 10 Haziran 2023'te oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali hazırlıkları başladı. UEFA yetkilileri, hazırlıklardan duyulan memnuniyeti belirtti. EURO 2028 ve EURO 2032'ye ev sahipliği yapmak için titizlikle hazırladığımız ön teklif dosyamızı UEFA'ya sunduk, şehirlerimizi de bildirdik.

F.BAHÇE'YE CEZA VERİRİZ

(Fenerbahçe'nin sahaya 5 yıldızla çıkmak istemesi hakkında…) Bu konuyla ilgili talimatlarımızda ne yazıyorsa biz ona uyarız. Cezaları uygularız, herkes istediği gibi sahaya çıkamaz. Sadece yıldız olarak değil sponsorluklar ve bunun gibi şeyler için de geçerli bu durum.
Altyapı Futbol Akademisi projesini hayata geçireceğiz. Bu konuya önem veriyoruz. Gelecek sezondan itibaren Süper Lig kulüplerine, 2024-2025 sezonunda ise TFF 1. Lig kulüplerine akademi zorunluluğu getireceğiz.

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