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Giriş Tarihi: 21.12.2022 11:17

Trabzonspor ve Türk futboluna adanan ömür: Özkan Sümer

AA
Trabzonspor ve Türk futboluna adanan ömür: Özkan Sümer

Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede 22 Aralık 2020'de vefat eden Özkan Sümer, vefatının 2. yılında anılıyor. Sümer Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevinde bulunan tek isim olarak tarihe geçti.

Kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde 22 Aralık 2020'de yaşamını yitiren Sümer, 1940 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya geldi.

Sümer, futbola ilk olarak ortaokul yıllarında İdmanocağı'nda başladı. Yolspor ve Zonguldak Kömürspor'un ardından Sümer, Trabzonspor'un 1967'de kuruluşuyla bordo-mavili formayı sırtına geçirdi.

Trabzonspor'da 3 yıl futbol oynayarak takım kaptanlığı yapan Sümer, Sebat Gençlik'e antrenör-futbolcu olarak transfer edildi.

1972-1973 sezonunda Trabzonspor'da genç takım antrenörlüğüne getirilen ve altyapı ile ilgili çalışmalarda bulunan Özkan Sümer, 1978-1979 sezonu öncesi yardımcılığını yaptığı Ahmet Suat Özyazıcı'nın ayrılmasıyla A takım teknik direktörü oldu.

TRANZONSPOR'DA 2 LİG ŞAMPİYONLUĞU, 1 CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI
Özkan Sümer, 1978-1979 sezonunda Trabzonspor'daki ilk görevinde lig şampiyonluğu ve Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı. Bordo-mavililer, Sümer yönetiminde 1980-1981 sezonunda da ligde şampiyonluğa uzandı.

Trabzonspor'da başlayan teknik direktörlük hayatında Sümer, A Milli Futbol Takımı, Galatasaray, Denizlispor, Malatyaspor, Samsunspor, Petrol Ofisi ve Konya Mobellaspor'u da çalıştırdı.

"Futbolun bilge insanı" olarak da adlandırılan Sümer, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Genel Başkanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu Asbaşkanlığı ve spor yazarlığı görevinde bulundu.

BAŞKANLIĞI DÖNEMİNDE TÜRKİYE KUPASI
Özkan Sümer, Trabzonspor Kulübünde 2000'de yapılan olağan genel kurulda başkan seçildi.

Bordo-mavililerin 12. başkanı olan Sümer'in 31 Aralık 2000'de başladığı görevi, 2 yıl 8 ay sürdürdü.

Karadeniz temsilcisi, Sümer'in 5 Eylül 2003'te sona eren başkanlığı döneminde 2002-2003 sezonunda Türkiye Kupası'nı müzesine getirdi.

Sümer, bu dönemde Hüseyin Avni Aker Stadı'nda tribünler önünde bulunan tel örgüleri kaldırarak Türk futboluna örnek oldu.

GALATASARAY'DA KUPA KAZANDI
Özkan Sümer, Galatasaray'da 1 Türkiye, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası başarısı elde etti.

1981-1982 sezonunda Galatasaray Teknik Direktörü olarak göreve başlayan Sümer, 1 Türkiye, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı. 1982-1983 sezonunun bitimine 2 hafta kala görevinden istifa eden Sümer, Trabzonspor altyapı koordinatörlüğüne geri döndü.

TRABZONSPOR'UN HER KADEMESİNDE GÖREV ALDI
Özkan Sümer, Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevinde bulunan tek kişi olarak tarihe geçti.

Türk futbolunda "Baba Hakkı" ve "Büyük Fikret" gibi futbolun 3 kademesinde görev yapan Sümer, Trabzonspor ve Türk futboluna damga vurdu.

Sümer, Trabzonspor'da altyapı koordinatörlüğü yaparak birçok oyuncuyu yetiştirip Türk futboluna kazandırırken en son Ahmet Ağaoğlu döneminde genel koordinatörlük görevinde bulundu.

Özkan Sümer döneminde Trabzonspor, kadın futbol takımını kurarak şampiyonluk sevinci de yaşadı.

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