Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç bizim için fırsat transferleri oldu

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Demirören Haber Ajansı'na özel (DHA) açıklamalarda bulundu. Sezonun 4'üncü haftasında MKE Ankaragücü'nde göreve başladığını hatırlatan Ömer Erdoğan, kulübe geldiğinde sıkıntılar olduğunu dile getirdi. Ömer Erdoğan, "Bu sıkıntıları gidermek için transfer yapmamız gerekiyordu. Bu konuda sağ olsun başta Faruk başkanımız ve yönetim kurulumuz, istediğimiz oyuncuları özellikle transfer döneminin kapanmasına çok az bir süre kala ligi bilen, bize direkt katkı sağlayabilecek oyuncuları kadroya kattık" diye konuştu.

"SON VURUŞLARDA İSTEDİĞİMİZ KADAR ETKİLİ OLAMADIK"

Zor bir fikstürden çıktıklarını belirten Ömer Erdoğan, "Hemen ilk maçımızda Beşiktaş ile başlayan bir serüven vardı. Ama 10 maçlık periyodu değerlendirmem gerekiyorsa oynadığımız bütün maçlarda, kaybettiğimiz bütün maçlar da dahil hepsinde aşağı yukarı en az rakipler kadar pozisyona giren, rakibe az pozisyon veren, futbol anlamında her hafta üzerine koyan bir Ankaragücü takımı vardı. Maalesef son vuruşlarda veya üçüncü bölgede açıkçası istediğimiz kadar etkili olamadık. Şans da yanımızda değildi. Onun için şu an sıkıntılı bir durumda gibi gözüküyoruz. Ama oynadığımız futbol, verdiğimiz mücadele ve oyuncularımızın gayretine bakınca kesinlikle şu anki durumumuzu hak etmediğimizi düşünüyorum. Oynadığımız oyun ve verdiğimiz mücadele ile en az 5-6 puan daha fazla olmamız gerekiyordu. Ama bir gerçek var ki şu an bu noktadayız. Ama en yakın zamanda oradan çok çabuk bir şekilde yukarılara doğru tırmanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"ANKARAGÜCÜ BÜYÜK BİR CAMİA VE YÖNETİME SAHİP"

Ankaragücü'nün büyük bir camia ve yönetime sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Taraftarımız zaten anlatmamıza gerek yok ve ben de hoca olarak kendime, ekibime güveniyorum, futbolcu kardeşlerime güveniyorum. Tabi eksiklerimiz var, inşallah devre arasına kadar toplayabildiğimiz kadar puanları toplayıp devre arasına eksik gördüğümüz mevkilere de transferleri yaparsak çok farklı bir ikinci yarı inşallah izlettireceğiz" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY GEÇEN SENE ÇOK SAĞLIKLI, ÇOK BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRMEDİ"

Galatasaray'ın geçtiğimiz yıl çok sağlıklı bir sezon geçirmediğini belirten Ömer Erdoğan, "Tabii Galatasaray geçen sene çok sağlıklı, çok başarılı bir sezon geçirmedi. Benim de olduğum 2003-2004 sezonunda ona yakın bir sezon geçirmiştik. Fatih hoca ile başlayan sonra Hagi ile devam eden bir sezondu. O sezon sonunda da takımda bazı değişimler olması gerekiyordu. Hatta kulüpten ayrılanlardan bir tanesi de bendim o dönem. O dönemki gibi hoca değişikliğine gidildi, Okan hoca geldi. O'nunla birlikte çok oyuncu geldi" dedi.