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Giriş Tarihi: 22.12.2022 08:10

Fatih Terim'e büyük onur! Golden Foot ödülüne layık görüldü

SPOR SERVİSİ
Fatih Terim’e büyük onur! Golden Foot ödülüne layık görüldü

Galatasaray’ın eski hocası efsaneler arasına girdi... 69 yaşındaki tecrübeli isim Golden Foot ödülüne layık görüldü. Terim’in ayak izi, Monako’da Maradona ve Pele gibi büyük yıldızların yanında sergilenecek.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Monako Prensliği tarafından her sene verilen "Golden Foot" (Altın Ayak) ödülüne layık görüldü. Bu yıl Terim'in yanı sıra eski futbolcular, Arjantinli Veron ve İspanyol Butragueno da listeye girdi. 69 yaşındaki teknik adamın ayak izi, Maradona, Pele, Ronaldinho ve Baggio gibi unutulmaz yıldızların yanında sergilenecek.

Terim, ödülü almak için Fransa'ya gittiği videoyu sosyal medyadan paylaşırken, Galatasaray Kulübü de "Efsanemiz Fatih Terim, bir ilke daha imza atarak Golden Foot ödülünü kazanan ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçti" ifadesini kullandı.

Geceye eşi Fulya Terim ve kızı Merve ile birlikte katılan Terim "İnsan onore oluyor. Hatırlanmak, güzel anılmak çok güzel duygular. İşin manevi kısmı her şeyin önünde" dedi.

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Fatih Terim'e büyük onur! Golden Foot ödülüne layık görüldü
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