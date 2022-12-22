Galatasaray’dan Acun Ilıcalı’nın yıldızına transfer kancası! Doğukan Sinik için görüşme yapıldı

Sezon başında adeta gövde gösterisi yaparak kadrosuna birçok yıldız ismi dahil eden Galatasaray , benzer bir operasyonu devre arasında da yapmaya hazırlanıyor. Ara transfer dönemi yaklaştıkça vites yükselten Cim Bom'un Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de oynayan yıldız futbolcuyla bir süredir görüşmelere devam ettiği ve bu transferi de ocak ayında gerçekleştirmenin hesapları içinde olduğu iddia edildi.

TAKAS FORMÜLÜ DEVREDE

Doğukan transferinde Galatasaray'ın, Hull City'den talep edilecek bir oyuncuyu takasta gönderme ihtimalinin olduğu da gelen haberler arasında. Görüşmeler bir süre daha devam edecek. Kanatlarda yerli alternatifini artırmak isteyen sarı kırmızılılar, bu transferde ısrarcı olacak. Diğer taraftan aynı pozisyonda oynayan Halil Akbunar'ın transferi konusunda da görüşmeler tamamlanmak üzere. SarıKırmızılılar böylece şampiyonluk yarışında güçlü ve derin bir yerli rotasyonuna sahip olmayı amaçlıyor.

4 MİLYON EURO

İki kulüp arasında bazı görüşmelerin yapıldığı, genç oyuncuya Türkiye'den başka taliplerin de olduğu belirtilirken, yönetimin bonservis konusunda bir çözüm arayışı içine girdiği öğrenildi. Doğukan'ın bonservisine 4 milyon Euro ödeyen Hull City, bu rakamın altında oyuncuyu satmaya kesinlikle yanaşmıyor. (Fanatik)