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Giriş Tarihi: 22.12.2022 11:55 Son Güncelleme: 22.12.2022 12:02

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'nın yıldızına transfer kancası! Doğukan Sinik için görüşme yapıldı

Galatasaray’dan Acun Ilıcalı’nın yıldızına transfer kancası! Doğukan Sinik için görüşme yapıldı

Ara transfer döneminde hareketli günler yaşaması beklenen Galatasaray, Ocak ayında büyük bir sürprize imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekibin Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de forma giyen yıldız futbolcunun peşinde olduğu ileri sürüldü.

Sezon başında adeta gövde gösterisi yaparak kadrosuna birçok yıldız ismi dahil eden Galatasaray , benzer bir operasyonu devre arasında da yapmaya hazırlanıyor. Ara transfer dönemi yaklaştıkça vites yükselten Cim Bom'un Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de oynayan yıldız futbolcuyla bir süredir görüşmelere devam ettiği ve bu transferi de ocak ayında gerçekleştirmenin hesapları içinde olduğu iddia edildi.

TAKAS FORMÜLÜ DEVREDE
Doğukan transferinde Galatasaray'ın, Hull City'den talep edilecek bir oyuncuyu takasta gönderme ihtimalinin olduğu da gelen haberler arasında. Görüşmeler bir süre daha devam edecek. Kanatlarda yerli alternatifini artırmak isteyen sarı kırmızılılar, bu transferde ısrarcı olacak. Diğer taraftan aynı pozisyonda oynayan Halil Akbunar'ın transferi konusunda da görüşmeler tamamlanmak üzere. SarıKırmızılılar böylece şampiyonluk yarışında güçlü ve derin bir yerli rotasyonuna sahip olmayı amaçlıyor.

4 MİLYON EURO
İki kulüp arasında bazı görüşmelerin yapıldığı, genç oyuncuya Türkiye'den başka taliplerin de olduğu belirtilirken, yönetimin bonservis konusunda bir çözüm arayışı içine girdiği öğrenildi. Doğukan'ın bonservisine 4 milyon Euro ödeyen Hull City, bu rakamın altında oyuncuyu satmaya kesinlikle yanaşmıyor. (Fanatik)

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Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'nın yıldızına transfer kancası! Doğukan Sinik için görüşme yapıldı
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