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Giriş Tarihi: 23.12.2022 00:17

Okan Buruk'tan maç sonu önemli açıklamalar! "Perşembe günü oynamak dezavantaj"

AA
Okan Buruk’tan maç sonu önemli açıklamalar! Perşembe günü oynamak dezavantaj

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek son 16 turuna yükselen ve turu geçtikleri için sevinçli olduklarını söylen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç günü hakkında serzenişte bulundu. İşte tüm detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek son 16 turuna yükselen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, turu geçtikleri için sevinçli olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buruk, "Çok fazla pozisyona girdik. 26 şutumuz, net pozisyonumuz, kaçırdığımız penaltı var. Rakibimizin net kaçırdığı iki pozisyon var. Uzatmaya taşıyabilirlerdi maçı. Hem hazırlık hem kupa maçıydı bizim için. Turu geçtiğimiz için sevinçliyiz. Belki de iki takım da uzatmaya gitmesini istemedi." diye konuştu.

Takımda gribal enfeksiyonun etkili olduğu için kadro planlamasını ona göre yaptıklarını söyleyen Buruk, "Takımımızda bu hafta çok fazla grip vakaları oldu. Bu yüzden kadroda olmayan Yusuf, Emre gibi oyuncularımız vardı. Baran yeni yeni iyileşti. Diğer takımlara göre perşembe günü oynamak biraz dezavantaj. Pazar günü tekrar maçımız var. Bu maç öncesinde kadro planlamasını düşündük. Maç içinde de bunu uygulamaya çalıştık. Hafta sonuna oyuncularımızı hazır tutmaya ve maçı kazanmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Victor Nelsson'da bir sakatlık olmadığını söyleyen Buruk, Haris Seferovic'in durumu ile ilgili olarak ise "Sezon başı hedefimiz şampiyonluk dedik ve geniş kadro kurduk. Üç tane önemli, aynı mevkide benzer profilde oyuncu elimizde oldu. Gomis çok iyi başladı, Icardi devam etti. Seferovic'e de şans vermeye çalışıyoruz. Dünya Kupası'nda sonradan girse de yer aldı. Ondan yine beklentimiz var. Onunla beraber iki forvetimiz daha bulunuyor. Onu da kazanmaya çalışacağız. Penaltıyı attı ama direkten döndü. Onun için de şanssız oldu. Gol olsa psikolojik olarak güçlenebilirdi. Onu da toparlamaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Devre arasında forvet transferi yapılıp yapılmayacağı ile ilgili konuşan Buruk, "Ligin son haftasını gol patlamasıyla tamamladık. Hazırlık maçında yine çok fazla pozisyona girdik ama gol sayısı pozisyonun altında kaldı. Dominant oyunumuzu bugün de sürdürdük. Maçın son bölümündeki yanlış tercihler, vuruşlar, acele etme, inanmadan vurma bugün golü getirmedi. Önemli olan pozisyona girip devam etmek. Forvet olarak Icardi'nin dönmesini bekliyoruz. Gomis yine elinden geleni yapmaya çalıştı. Devre arasına girince o bölgeyi daha net düşüneceğiz." şeklinde konuştu.

Okan Buruk yarın çekilecek son 16 turu kurası ile ilgili olarak, "İlk tercihimiz İstanbul'da kalmak. Şehir dışına çıkmamak bizim için en iyi kura olur." diyerek sözlerini tamamladı.

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Okan Buruk'tan maç sonu önemli açıklamalar! "Perşembe günü oynamak dezavantaj"
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