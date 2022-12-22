Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü'nü konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 22.12.2022 20:04 Son Güncelleme: 22.12.2022 20:06

Son dakika haberi: Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü'nü konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda Keçiörengücü’nü konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi: Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü ile Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında karşı karşıya geliyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte tüm detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Galatasaray, Ankara Keçiörengücü'nü konuk ediyor.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda saat 21.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Galatasaray - Keçiörengücü mücadelesini A Spor canlı yayınlayacak.

Maçta 90 dakika sonunda belli olmazsa önce uzatmalar oynanacak. Eşitlik yeniden bozulmazsa turu geçecek olan tarafı penaltı atışları belirleyecek.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Dubois, Emin Bayram, Nelsson, Van Aanholt, Torreira, Berkan, Rashica, Mata, Barış Yılmaz, Seferovic

Keçiörengücü: Metin, Erhan, Haşim, Erkam, Batuhan, Mikail, Muhammed, Aykut, Bardhi, Olawoyin, Melih

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Asgari Ücret zammı oranını canlı yayında açıkladı! İşte brüt-net zam tablosu
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA AÇIKLANDI: Başkan Erdoğan yeni tutarı duyurdu! Asgari ücret zammı 8.506 TL ile çifte rekor kırdı
EYT YASASI SON DAKİKA: Bakan Nebati'den EYT ve bütçe açıklaması!
Asgari ücret 2023 ÇİFTE REKORLA belirlendi! Başkan Erdoğan son dakika duyurdu: İşte brüt-net asgari ücret zammı tablosu
Eski futbolcu Nihat Kahveci eski eşi Pınar Kaşgören ile davalık olmuştu... Nihat Kahveci nafaka savaşını kaybetti
MEMUR ZAMMI ORTAYA ÇIKIYOR! Meslek meslek hesaplandı: 2023 Ocak zammı ile memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç?
Asgari ücret 2023 belli oldu: Hesaplar değişti: Stajyer, işsizlik maaşı, GSS ve Bağ-Kur primi...
TOKİ KURA TAKVİMİ SON DAKİKA: Yeni TOKİ kura çekimi için tarihler belirlendi! Ankara dahil birçok büyükşehir var
EYT SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! Emeklilik için borçlanma hesapları netleşti: Milyonların gözü o tarihe döndü
Asgari ücret zammı SON DAKİKA AÇIKLANDI! Başkan Erdoğan yeni rakamı duyurdu: 2023 Yeni asgari ücret ne kadar oldu kaç TL?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü'nü konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA