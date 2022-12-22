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Giriş Tarihi: 22.12.2022 15:53 Son Güncelleme: 22.12.2022 15:57

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor Gençlerbirliği'ni rahat geçti

İHA
Ziraat Türkiye Kupası’nda Kayserispor Gençlerbirliği’ni rahat geçti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Türkiye Kupası'nda Kayserispor sahasında Gençlerbirliği'ni Gökhan Sazdağı ve Mustafa Pektemek'in golleriyle 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi. Bugün tamamlanacak 5. tur maçlarının ardından son 16 eşleşmeleri yarın belli olacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 11.30'da başlayacak kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

MAÇTAN DAKİKALAR
29. dakikada Sağ kanattan Onur Bulut'un ceza sahasına ortasında Ramazan Civelek'in kafa vuruşunu kaleci Ubeyd kornere çeldi.
45+1. dakikada Kayserispor'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Mustafa Pektemek'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.
70. dakikada Emrah Başsan'ın sağ taraftan ortasında ceza alanı içerisinde Gökhan Sazdağı'nın ön direkteki kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
76. dakikada Campanharo'nun ara pasında Onur Bulut son çizgiye inip yerden ortasını yaptı. Altı pas üzerinde Mustafa Pektemek plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Hakan Yemişken xx, İlker Takpak xx
Kayserispor: Cenk Gönen xx, Onur Bulut xx, Anthony Uzodimma x (Lionel Carole dk. 46 xx), Dimitrios Kolovetsios xx, Miguel Cardoso xx, Olivier Kemen xx (Gökhan Sazdağı dk.61 xx), Bernard Mensah xx (Emrah Başsan dk. 61 xx), Gustavo Campanharo xx, Ramazan Civelek xx (Ali Karimi dk. 80 ?), Mario Gavranovic xx (Carlos Mane dk. 80 ?), Mustafa Pektemek xx
Yedekler: İlhan Parlak, Baran Ali Gezek, Arif Kocaman Yaw Ackah Abdulkadir Taşdan

Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Gençlerbirliği: Ubeyd Adıyaman xx, Mert Kula x, Barış Alıcı xx, Abdullah Şahindere x, Gökhan Gül x, Ataberk Gök x (Seyit Kahya dk. 83 ?), Belyaev x, Aksel Aktaş x (Mert Kabasakal dk. 68 x), Kağan Özkan x (Eralp Aydın dk. 68 x), Hüseyin Kağıtçı x, Gökhan Altıparmak x (Baran Başyiğit dk. 59 x)
Yedekler: Ahmet Köyünü, Göktuğ Erdem,

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

GOLLER: Gökhan Sazdağı (dk. 70), Mustafa Pektemek (dk. 76) (Kayserispor)

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor Gençlerbirliği'ni rahat geçti
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