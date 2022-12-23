Arjantin Merkez Bankası, 35 yaşındaki ismin yüzünün 1000 Pezo’nun ön tarafına basılmasını istedi. Dövmecilere hücum eden taraftarlar da anı kalması için Messi’nin silüetini vücutlarına kazıttı
Arjantin'de Lionel Messi çılgınlığı sınır tanımıyor. El Financiero Gazetesi'ne göre; ArjantinMerkez Bankası şefleriEduardo Hecker ve LisandroCleri, Fransa'yı devirerek 36 yıl sonra gelen Dünya Kupası zaferinin ardından Messi'nin yüzünün, 1000 Pezo'nun ön tarafına basılması konusunda hükümete öneri sundu. Buna onay verilmesi durumunda parada şampiyonluğu kutlayan bir yazı da yer alacak. Taraftarlar da Messi fotoğraflarınıvücutlarına kazıtırken,dövmeciler taleplere yetişememektenşikâyetçi.
PELE'DEN SEVENLERİNE KÖTÜ HABER
BIR yıldan fazla süredir kolon kanseri tedavisi gören Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin sağlık durumunun kötüye gittiği duyuruldu. Pele'nin Sao Paulo şehrinde kaldığı Albert Einstein Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, 82 yaşındaki ismin kanserinin ilerleme gösterdiği, böbrek ve kalp rahatsızlıkları nedeniyle daha fazla bakıma ihtiyaç duyduğu belirtildi. Pele'nin kızı Kely Nascimento ise bu yıl Noel'i evde geçiremeyeceklerini açıkladı.
GOL İPTAL EDİLMELİ
DÜNYA Kupası'nı kaybeden Fransa'dan gündemi sarsan iddia geldi. L'Equipe gazetesi, hakem Szymon Marciniak'ın büyük bir hata gerçekleştirdiğini ve 109. dakikada Messi'nin attığı ikinci golün kurallar gereği iptal edilmesi gerektiği yönünde haber yaptı. Gerekçe olarak ise vuruş anında Arjantinli yedek futbolcuların sahada olması gösterildi.