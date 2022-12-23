Arjantin'de Lionel Messi çılgınlığı sınır tanımıyor. El Financiero Gazetesi'ne göre;Fransa'yı devirerek 36 yıl sonra gelen Dünya Kupası zaferinin ardından Messi'nin yüzünün, 1000 Pezo'nun ön tarafına basılması konusunda hükümete öneri sundu. Buna onay verilmesi durumunda parada şampiyonluğu kutlayan bir yazı da yer alacak.BIR yıldan fazla süredir kolon kanseri tedavisi gören Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin sağlık durumunun kötüye gittiği duyuruldu. Pele'nin Sao Paulo şehrinde kaldığı Albert Einstein Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, 82 yaşındaki ismin kanserinin ilerleme gösterdiği, böbrek ve kalp rahatsızlıkları nedeniyle daha fazla bakıma ihtiyaç duyduğu belirtildi. Pele'nin kızı Kely Nascimento ise bu yıl Noel'i evde geçiremeyeceklerini açıkladı.DÜNYA Kupası'nı kaybeden Fransa'dan gündemi sarsan iddia geldi. L'Equipe gazetesi, hakem Szymon Marciniak'ın büyük bir hata gerçekleştirdiğini ve 109. dakikada Messi'nin attığı ikinci golün kurallar gereği iptal edilmesi gerektiği yönünde haber yaptı. Gerekçe olarak ise vuruş anında Arjantinli yedek futbolcuların sahada olması gösterildi.