Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş’ten Dünya Kupası vurgusu: Etkilerini herkes yaşayacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-0 geriye düşüp 4-2'ye çevirerek bir üst tura çıktıkları Şanlıurfaspor maçı sonrası yaptığımız kısa sohbette önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, "Futbol da hayat gibi.. Bir gün iyi, bir kötü olabiliyorsunuz. Bunu yaşadık... Önce kötü, sonra iyi olduk. Eksiklerimizi gördük, daha önde oynayıp rakibi çıkarmamalıyız" dedi.

"SAİSS'İ BİLMİYORUM"

Rakip, orta saha baskısından çıktığında kendilerine karşı tehlikeli olduğunu vurgulayan Güneş, "Önümüzdeki iki maç kritik. Gaziantep ve Adana Demirspor'u yenersek rahatlarız, daha iyi duruma geliriz" diye konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, Dünya Kupası'nda sakatlık yaşayan Saiss ile ilgili soruya "Hafif derecede yırtık mı orta derecede yırtık mı bilmiyorum. Gelsin bakacağız" cevabını verip şöyle devam etti:

"İZİN İSTEMEKTE HAKLILAR"

"Saiss, ülkesindeki kutlamalara katıldı, kraliyet nişanı almaya gitti. Bu dönemde oynanan turnuvanın etkilerini herkes yaşayacak. Ritim bulan takımlar etkilenebilir, eksikleri olanlar daha iyi dönebilir. Dünya Kupası'nda oynayan oyuncular haliyle turnuva sonrası izin istiyor, haklılar da. Herkes bir toparlansın, fiziksel eksiği olan oyuncular da açığını kapatsın daha iyi olacağız."