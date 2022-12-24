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Giriş Tarihi: 24.12.2022 18:01 Son Güncelleme: 24.12.2022 18:58

Son dakika haberi: Dev derbide Trabzonspor Fenerbahçe'yi konuk ediyor! Karşılaşmada ilk düdük çaldı...

Son dakika haberi: Dev derbide Trabzonspor Fenerbahçe’yi konuk ediyor! Karşılaşmada ilk düdük çaldı...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Nefeslerin tutulduğu dev derbide Halil Umut Meler düdük çalacak. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz dev derbide ilk düdük çaldı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

CANLI | TRABZONSPOR 0-0 FENERBAHÇE

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Maxi Gomez

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Arao, Crespo, İrfan Can, Ferdi, Joshua King, Batshuayi.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen araya lider giren, UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubunu lider tamamlayıp son 16'ya kalan sarı-lacivertliler, aranın ardından ilk maçını, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile kendi evinde yaptı.

İstanbulspor'u 3-1'lik skorla geçerek son 16'ya kalan sarı-lacivertliler, ligde de zorlu ekip Trabzonspor'u yenip yoluna lider pozisyonunun koruyarak devam etmek istiyor.

Fenerbahçe ligde 13 maç sonunda 29 puanla lider konumunda bulunuyor. Geçen yılın şampiyonu Trabzonspor ise 23 puanla 7. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joao Pedro ve Alioski, bu maçta forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR PUAN FARKINI 3'E İNDİRMEK İSTİYOR

Ligde 23 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer ise 29 puanla lider durumda bulunan sarı-lacivertli takımı yenerek rakibi ile arasındaki puan farkını 3'e indirmek istiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefano Denswil, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı düzelen Bruno Peres ise lisansı olmadığı için takımda yer alamayacak.

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Son dakika haberi: Dev derbide Trabzonspor Fenerbahçe'yi konuk ediyor! Karşılaşmada ilk düdük çaldı...
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