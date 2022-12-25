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Giriş Tarihi: 25.12.2022

4 büyükler istediyse göndereceksin!

4 büyükler istediyse göndereceksin!

Adana Demir Başkanı Sancak, Samet’i F.Bahçe ve G.Saray’ın istediğini söyledi ve ekledi: “Bir futbolcuya 4 büyükler talipse vereceksin. Vermediğin zaman pişman olursun”

Akdeniz ekibinde transferin gözdesi olan Samet Akaydın için başkan Murat Sancak'tan açıklamalar geldi. Sancak, "Bu sene kendisiyle F.Bahçe hatta G.Saray da ilgilendi. Bir futbolcuyu büyük takımlar istediği zaman göndermediğinde kendi içinde problem yaşar. Hele ki, Avrupa'da oynayan bir takıma gidecekse 4 Büyükler diye nitelendirdiğimiz kulüplerden birisine göndermediğine pişman olursun. Futbolcuyu ederini bulduğu anda satarım. Beni bile bir kulübe başkan olarak isteseler ve ederimi verseler gider orada başkanlık yaparım" dedi.

TARAFTAR BALOTELLİ'Yİ BEKLEMESİN
Dünya yıldızı getirmenin senelik 5-6 milyon Euro maliyeti olduğunu belirten Murat Sancak, "Taraftarlar Balotelli beklentisi içine girmesin. Ama iyi bir oyuncu alacağız. Bu dünya yıldızı mı olur, orta halli bir yıldız mı olur önemli olan alacağımız oyuncunun Adana Demirspor'a katkı sağlaması. Tribünlerin gönlünü hoş etmek için transfer yapmayız" ifadelerini kullandı.

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