Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'a stoper transferi! Eski Manchester City'li yıldız Mangala...
Giriş Tarihi: 25.12.2022 13:05 Son Güncelleme: 25.12.2022 13:39

Beşiktaş'a stoper transferi! Eski Manchester City'li yıldız Mangala...

Beşiktaş’a stoper transferi! Eski Manchester City’li yıldız Mangala...

Savunmada sakatlıklar sebebiyle sıkıntılar yaşayan Beşiktaş'ta hedef, bir stoper transferi yapmak. Şenol Güneş'in istekleri doğrultusunda harekete geçen yönetim Fransız deneyimli stoper Elaqium Mangala için düğmeye bastı.

Ara transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş'ta da hareketlilik yaşanıyor. Bugün Gaziantep ile karşı karşıya gelecek olan Kartal'da sakatlar can sıkmaya devam ediyor.

Takıma yeni bir takviye isteyen Şenol Güneş, yönetime transfer listesini verdi. Siyah beyazlı takım, stoper hattına bir takviye yapmayı planlıyor. Listede yer alanlar bir tanesi de Eliaquim Mangala...

Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Şenol Güneş'in talebinden sonra transfer için birçok isimle görüşmelere başladı. Montero ve Welinton'u kadroda düşünmeyen Şenol Güneş, buraya daha tecrübeli bir isim getirmek istiyor.

Fotomaç'ın haberine göre, şu anda boş olan Elaqium Mangala için harekete geçen Beşiktaş, oyuncuyu ikna etme aşamasında. 31 yaşındaki ikna etmek isteyen Kartal, ligin ikinci yarısında imzayı attırmak istiyor.

45 MİLYON EURO'YA CİTY'E TRANSFER OLMUŞTU

Fransız oyuncu Mangala 2014-15 sezonunda Porto'dan Manchester City'ye 45 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Büyük beklentilerle buraya gelen Mangala'nın kariyeri, o yıldan itibaren büyük bir düşüş yaşamıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli maaşı için asgari ücret formülü! 2023 emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? Emekliye zam ne zaman açıklanacak?
Başkan Erdoğan 'Beslediğiniz yılan sizi de sokar' diye uyarmıştı! PKK'lılar Paris'i karıştırdı
EYT SON DAKİKA: Fuat Oktay ve Bakan Bilgin'den peş peşe açıklamalar! Emeklilikte yaşa takılanlar için tarih verdi
EYT SON DAKİKA: Milyonlar Kabine Toplantısı'na kilitlendi: EYT şartları, yaş sınırı ne olacak? Gözler Başkan Erdoğan'da!
Terör elebaşı Murat Karayılan, Kılıçdaroğlu'nun 'Serbest bırakılsın' dediği Selahattin Demirtaş ile ilgili konuştu: Bizim bir parçamız
Schengen yengen
Usta sanatçı Emel Sayın’dan üzen haber! Sosyal medyadan duyurdu
6’lı masa çok sıktı artık
SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI: Bakan Vedat Bilgin'den EYT yaş şartı mesajı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar Düzenlemesi nasıl olacak?
HDP'li Sezai Temelli'den skandal paylaşım: Bırakın Paris yansın
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'a stoper transferi! Eski Manchester City'li yıldız Mangala...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA