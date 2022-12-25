Beşiktaş’a stoper transferi! Eski Manchester City’li yıldız Mangala...

Ara transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş'ta da hareketlilik yaşanıyor. Bugün Gaziantep ile karşı karşıya gelecek olan Kartal'da sakatlar can sıkmaya devam ediyor.
Takıma yeni bir takviye isteyen Şenol Güneş, yönetime transfer listesini verdi. Siyah beyazlı takım, stoper hattına bir takviye yapmayı planlıyor. Listede yer alanlar bir tanesi de Eliaquim Mangala...
Fotomaç'ın haberine göre, şu anda boş olan Elaqium Mangala için harekete geçen Beşiktaş, oyuncuyu ikna etme aşamasında. 31 yaşındaki ikna etmek isteyen Kartal, ligin ikinci yarısında imzayı attırmak istiyor.
45 MİLYON EURO'YA CİTY'E TRANSFER OLMUŞTU
Fransız oyuncu Mangala 2014-15 sezonunda Porto'dan Manchester City'ye 45 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Büyük beklentilerle buraya gelen Mangala'nın kariyeri, o yıldan itibaren büyük bir düşüş yaşamıştı.