Beşiktaş’a stoper transferi! Eski Manchester City’li yıldız Mangala...

Fotomaç'ın haberine göre, şu anda boş olan Elaqium Mangala için harekete geçen Beşiktaş, oyuncuyu ikna etme aşamasında. 31 yaşındaki ikna etmek isteyen Kartal, ligin ikinci yarısında imzayı attırmak istiyor.

45 MİLYON EURO'YA CİTY'E TRANSFER OLMUŞTU Fransız oyuncu Mangala 2014-15 sezonunda Porto'dan Manchester City'ye 45 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Büyük beklentilerle buraya gelen Mangala'nın kariyeri, o yıldan itibaren büyük bir düşüş yaşamıştı.