Okan Buruk, Mauro Icardi’nin dönüş tarihini açıkladı

2-1 galip geldikleri ve liderlik koltuğuna oturdukları İstanbulspor karşılaşmanını değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maç öncesi istediğimiz, hayalimiz günün sonunda haftayı lider olarak bitirmekti. Maçın sonunda bunu yaşadık. Son 10 dakikadaki hem oyun hem de rakibe verdiğimiz pozisyon olarak bunu kötü bir şekilde yaşadık. Galibiyetin sevincini yüzde yüz yaşamadık. Tabii ki böyle maçlar olacak. 40 dakikalık bölümde üstün oynadık. İkinci yardı biraz dengeli geçti. Yine net pozisyonlar vardı. Üçüncü goloü bulsak maç daha erken bitebilirdi. Bir de gol yedik" dedi.

Okan Buruk, takımın golcü ismi Mauro Icardi'nin dönüşüyle ilgili olarak ise, "Icardi'nin geri dönüş maçını Ankaragücü maçı olarak planlıyoruz" açıklamasını yaptı. Galatasaray, 17. haftada Ankaragücü'nü konuk edecek.

LUCAS TORREIRA'YA NEDEN SİNİRLENDİ?

Lucas Torreira'ya sinirlendiği anların hatırlatılması üzerine Buruk; "Lucas Torreira sarı kart sınırında olduğu ve cezalı duruma düştüğü için sinirlendim. Daha önce bir tane daha böyle kolay sarı kart gördü. Hakem kenardan çıkmasını istedi, o ille ortadan çıkacağım dedi ve kart görüp cezalı duruma düştü. Buna sinirlendim. Bazen takımlar, oyuncular plan yapar, 'Bu maç kart göreyim' falan der ama bizim bu tür şeyimiz de yok. Cezalı duruma düştü. Cezalı, sakat olan hiçbir oyuncuyu bir yere götürmüyoruz. Burada kalıp antrenman yapıyorlar. Diğer arkadaşlarıyla antrenman yapacak" ifadelerini kullandı.

Midtsjö'nün durumunun belli olmadığını söyleyen Buruk, "Büyük ihtimalle oynayabilecek. Pazartesi günü daha net olacak. Kazımcan, Sivas'ta oynayamaz" diye konuştu.

SEFEROVIC AÇIKLAMASI

Maçta süre alamayan Haris Seferovic'in durumuyla ilgili olarak ise Buruk şöyle konuştu, "Üç gün önce bir futbol maçımız vardı. Onu, oyun içerisinde denedik. Bütün oyuncularımıza süre vermeye çalışıyoruz. Bugün ona oyun içerisinde süre vermedim. Mertens'i ortada kullanmak istedim. İyi günündeydi. Mata'yı daha çok topa sahip olmak için arkasına soktum. Taktiksel bir tercihti. Ama bizim oyuncumuz. Yine kendini gösterip kendini ispat etmek zorunda. O da bunu istiyor, biz de istiyoruz. Taraftar da istiyor. Haris Seferovic'e hala güveniyoruz, destekleyeceğiz ve şans vereceğiz. Psikolojik olarak zorlandığı yer, Icardi ve Gomis olması."