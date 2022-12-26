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Giriş Tarihi: 26.12.2022 22:50

Bertolacci, yeniden Karagümrük’te!

İHA
Bertolacci, yeniden Karagümrük’te!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, eski oyuncusu Andrea Bertolacci’yi kadrosuna katarak 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Kayserispor'a transfer olan Andrea Bertolacci, eski kulübü Fatih Karagümrük ile anlaştı. 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında İstanbul ekibinde forma giyen 31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yıl transfer olduğu Kayserispor ile bu sezon 7 lig maçına çıkarken, 1 kez de Türkiye Kupası'nda forma giydi. Kırmızı-siyahlılar, İtalyan oyuncu ile anlaştıklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Açıklamada, "Birkaç haftalık deneme sürecinin ardından eski oyuncumuz Andrea Bertolacci ile 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Andrea Bertolacci'yi tekrar ailemizde görmekten mutluluk duyuyoruz. Kendisine kulübümüze hoş geldin der ve başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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Bertolacci, yeniden Karagümrük’te!
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