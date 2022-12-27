Başakşehir’in konuğu Antalyaspor | CANLI

Başakşehir, Süper Lig 'in 16. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Galatasaray 'a 7-0 kaybetmesinin ardından ara sonrası ilk maçında Ümraniyespor'u deplasmanda 3-1'le geçen Turuncu-Lacivertliler, 3 puanı hanesine yazdırıp seri yakalamak istiyor.
3 maçlık galibiyet serisi Ankaragücü karşısında sona eren ve beklenmedik bir mağlubiyet alan Nuri Şahinli Antalyaspor ise güçlü rakibi karşısında kazanıp yeniden çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Başakşehir-Antalyaspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...
BAŞAKŞEHİR 0 - 0 ANTALYASPOR (İlk yarı oynanıyor)
İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan, Şener, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Aleksix, Berkay, Serdar, Mounir, Okaka
Antalyaspor: Alperen, Cemali, Soner, Bünyamin, Wright, Adriano, Fedor, Gökdeniz, Ufuk, Ömer, Ghacha