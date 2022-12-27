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Giriş Tarihi: 27.12.2022 16:55 Son Güncelleme: 27.12.2022 17:03

Başakşehir'in konuğu Antalyaspor | CANLI

Başakşehir’in konuğu Antalyaspor | CANLI

7-0'lık Galatasaray mağlubiyetiyle şoka giren, ardından Ümraniyespor'u 3-1 yenerek moral bulan giren Başakşehir, 16. hafta maçında ligin dişli ekiplerinden Antalyaspor'u ağırlıyor. Ankaragücü'ne kaybeden Antalyaspor ise zorlu deplasmanda 3 puanı kapıp yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Başakşehir ligde topladığı 24 puanla 4, Antalyaspor ise 16 puanla 12. sırada yer alıyor. Başakşehir-Antalyaspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Başakşehir, Süper Lig 'in 16. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Galatasaray 'a 7-0 kaybetmesinin ardından ara sonrası ilk maçında Ümraniyespor'u deplasmanda 3-1'le geçen Turuncu-Lacivertliler, 3 puanı hanesine yazdırıp seri yakalamak istiyor.

3 maçlık galibiyet serisi Ankaragücü karşısında sona eren ve beklenmedik bir mağlubiyet alan Nuri Şahinli Antalyaspor ise güçlü rakibi karşısında kazanıp yeniden çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Başakşehir-Antalyaspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

BAŞAKŞEHİR 0 - 0 ANTALYASPOR (İlk yarı oynanıyor)

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İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Şener, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Aleksix, Berkay, Serdar, Mounir, Okaka
Antalyaspor: Alperen, Cemali, Soner, Bünyamin, Wright, Adriano, Fedor, Gökdeniz, Ufuk, Ömer, Ghacha

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Başakşehir'in konuğu Antalyaspor | CANLI
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