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Giriş Tarihi: 28.12.2022

Santarelli Sultanlar’a Guidetti Sırbistan’a

Santarelli Sultanlar’a Guidetti Sırbistan’a

SABAH SPOR’un duyurduğu gibi Sırbistan’dan ayrılan İtalyan hoca, Ay-Yıldzılı ekibin başına geçti. Türkiye’de görevine son verilen Guidetti de artık Sırbistan’da

A Milli Kadın Voleybol Takımımız'da geçtiğimiz ay Giovanni Guidetti'den boşalan başantrenörlük koltuğuna Daniele Santarelli getirildi. İlk kez 22 Aralık'ta SABAH SPOR'un duyurduğu gelişme, sonunda resmiyete kavuştu. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ yaptığı açıklamada, İtalyan çalıştırıcıyla 2+4 yıllık anlaşma yaptıklarını belirtti. Santarelli'nin Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Üstündağ, "Hedeflerimizi gösteren bir ismi getirdik. Kendisi genç, dinamik ve voleybol camiasına heyecan verecek bir başantrenör" diye konuştu. Guidetti'nin de Sırbistan Milli Takımı'nın başına geçtiği duyuruldu.

BAŞARILARIYLA AVRUPA'YA DAMGA VURDU
İtalya'nın Imoco Volley Conegliano ekibini 2017'den bu yana çalıştıran 41 yaşındaki Santarelli, bir kez CEV Şampiyonlar Ligi (2020-2021 sezonu), 2 defa da Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda (2019, 2022) kupa sevinci yaşadı. Ayrıca İtal- ya Ligi'nde de 6 kez kupa sevinci yaşadı. Milli takım kariyerinde 2018-2022 yıllarında Hırvatistan'da görev yapan İtalyan başantrenör, 2022'de başına geçtiği Sırbistan Milli Takımı'nı dünya şampiyonluğuna ulaştırmayı başardı.

ANTRENÖRLÜK KARİYERİ
2012-13 Robursport Volley Pesaro (Yardımcı Antrenör)
2013-14 Robur Tiboni Volley Urbino (Yardımcı Antrenör)
2014-15 Pomi Casalmaggiore (Yardımcı Antrenör)
2015-17 Imoco Volley Conegliano (Yardımcı Antrenör)
2017-halen Imoco Volley Conegliano (Başantrenör)
2018-22 Hırvatistan Milli Takımı (Başantrenör)
2022 Sırbistan Milli Takımı (Başantrenör).

SABAH SPOR 22 ARALIK'TA DUYURDU
İtalyan başantrenör Santarelli'nin, A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ı çalıştıracağını SABAH Spor, günler öncesinden okuyucularına aktarmıştı.

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Santarelli Sultanlar’a Guidetti Sırbistan’a
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