Santarelli Sultanlar’a Guidetti Sırbistan’a

SABAH SPOR’un duyurduğu gibi Sırbistan’dan ayrılan İtalyan hoca, Ay-Yıldzılı ekibin başına geçti. Türkiye’de görevine son verilen Guidetti de artık Sırbistan’da
A Milli Kadın Voleybol Takımımız'da geçtiğimiz ay Giovanni Guidetti'denboşalan başantrenörlükkoltuğuna Daniele Santarelligetirildi. İlk kez 22 Aralık'ta SABAH SPOR'un duyurduğu gelişme, sonunda resmiyete kavuştu. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ yaptığı açıklamada, İtalyan çalıştırıcıyla 2+4 yıllık anlaşma yaptıklarını belirtti. Santarelli'nin Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Üstündağ, "Hedeflerimizi gösterenbir ismi getirdik. Kendisi genç,dinamik ve voleybol camiasınaheyecan verecek bir başantrenör" diye konuştu. Guidetti'nin de Sırbistan Milli Takımı'nın başına geçtiği duyuruldu.
BAŞARILARIYLA AVRUPA'YA DAMGA VURDU
İtalya'nın Imoco Volley Conegliano ekibini 2017'den bu yana çalıştıran 41 yaşındaki Santarelli, bir kez CEV ŞampiyonlarLigi (2020-2021sezonu), 2 defa da KulüplerDünya Şampiyonası'nda(2019, 2022) kupa sevinci yaşadı. Ayrıca İtal- ya Ligi'nde de 6 kez kupa sevinci yaşadı. Milli takım kariyerinde 2018-2022 yıllarındaHırvatistan'da görevyapan İtalyan başantrenör, 2022'de başına geçtiği Sırbistan Milli Takımı'nıdünya şampiyonluğunaulaştırmayı başardı.