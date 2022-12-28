Ümraniye nefes aldı

Ev sahibi takım, maçın başında Zahid’le öne geçerken kırmızıbeyazlıların cevabı Avouonu’nun iki golüyle geldi
Müsabakaya etkili başlayan Ankaragücü 2. dakikada Zahid'in sağ çaprazdan vuruşuyla 1-0 üstünlük yakaladı. Ümraniye'nin cevabı gecikmedi, 9. dakikada Avounou kalecinin ayakları altından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturup skora dengeyi getirdi. 55'te bir kez daha sahneye çıkan Kongolu orta saha şutunu çekti, Tolga Ciğerci'ye çarpantop fileleri gitti. Kalan bölümde başka gol olmayınca Ümraniye sahadan 2-1 galip ayrıldı.