Beşiktaş Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte Beşiktaş Adana Demirspor maçı muhtemel 11’leri

Beşiktaş Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Beşiktaş'ta Roman Saiss ve Rachid Ghezzal sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Adana Demirspor'da ise Simon Deli sakatlığı sebebiyle takımdaki yerini alamayacak. Peki, Beşiktaş Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte BJK ADS maçı muhtemel 11'leri