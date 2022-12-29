Beşiktaş Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte Beşiktaş Adana Demirspor maçı muhtemel 11’leri

Beşiktaş Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Beşiktaş'ta Roman Saiss ve Rachid Ghezzal sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Adana Demirspor'da ise Simon Deli sakatlığı sebebiyle takımdaki yerini alamayacak. Peki, Beşiktaş Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte BJK ADS maçı muhtemel 11'leri
BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?
Beşiktaş - Adana Demirspor maçı 29 Aralık Perşembe günü saat 20:00'da beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanacak. Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek.
BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11
Mert Günok, Rosier, Welinton, Tayyip Talha, Umut Meraş, Necip Uysal, Atiba, Gedson, N'Koudou, Cenk Tosun, Weghorst.
ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11
Günay Güvenç, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Hanousek, Jevtovic, Merkel, Maxim, Furkan Soyalp, Mustafa Eskihellaç, Figuiredo.