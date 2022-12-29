Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte Beşiktaş Adana Demirspor maçı muhtemel 11’leri
Giriş Tarihi: 29.12.2022 11:37

Beşiktaş Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte Beşiktaş Adana Demirspor maçı muhtemel 11’leri

Beşiktaş Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte Beşiktaş Adana Demirspor maçı muhtemel 11’leri

Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor Vodafone Park stadında karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası arasından Gaziantep FK beraberliği ile dönen Beşiktaş, Adana Demirspor’u sahasında mağlup edip çıkışa geçmek istiyor. Öte yandan, ligin flaş ekiplerinden Adana Demirspor ise, zorlu Beşiktaş deplasmanından puan veya puanlarla çıkararak zirve takibini sürdürmek istiyor. Peki, Beşiktaş Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte BJK ADS maçı muhtemel 11’leri

Beşiktaş Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Beşiktaş'ta Roman Saiss ve Rachid Ghezzal sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Adana Demirspor'da ise Simon Deli sakatlığı sebebiyle takımdaki yerini alamayacak. Peki, Beşiktaş Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte BJK ADS maçı muhtemel 11'leri

BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı 29 Aralık Perşembe günü saat 20:00'da beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanacak. Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek.

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Mert Günok, Rosier, Welinton, Tayyip Talha, Umut Meraş, Necip Uysal, Atiba, Gedson, N'Koudou, Cenk Tosun, Weghorst.

ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11

Günay Güvenç, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Hanousek, Jevtovic, Merkel, Maxim, Furkan Soyalp, Mustafa Eskihellaç, Figuiredo.

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Beşiktaş Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte Beşiktaş Adana Demirspor maçı muhtemel 11’leri
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