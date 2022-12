Yusuf Namoğlu: VAR sistemi ile yüzde 99 başarı elde edildi

TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski Başkanı Yusuf Namoğlu, D-Smart'ta yayınlanan 'Haftanın Konuğu' programına konuk oldu. Faik Gürses'in sorularını yanıtlayan Namoğlu, "Son yıllarda ülkemizde ve bütün dünyada tartışılan 90 dakikalık oyunda, topun sahada kalma süresini nasıl arttırılacağını, kurallar harici yorumu da içine katarak, Collina tarafından hakemlere talimatlar verilerek, bu sürenin 60 dakikalara kadar çıkarılması sağlandı. Liglerin arasında oynanan Dünya Kupası'nda, Messi'nin, Ronaldo'nun ve diğer oyuncuların performanslarında bir artış olduğu kanaatindeyim. Yorgunluk olmadığı takdirde yetenekli oyuncuların ortaya çıkabileceği bir ortam oluştu" ifadelerini kullandı.



"CÜNEYT ÇAKIR, DÜNYA ÜZERİNDEKİ HAKEMLERİN KOLAY ELDE EDEMEYECEĞİ BİR BAŞARI ELDE ETTİ"

FIFA kokartını yeni alan hakemlerin müsabakaları yönetirken dikkat edeceği hususlara ilişkin Namoğlu, "Halil Umut Meler, kendini Avrupa maçlarına göre ayarlıyor. Kendisinin yönettiği maçlarda, basit faulleri çalmayarak, oyunu az durdurup, futbol oynatmaya çalışıyor. Tüm turnuvalarda gözlemcilerin beklentisi de bu yönde. FIFA kokartını yeni alan hakem arkadaşların da maçları bu şekilde yönetmesinde fayda var. Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçlara baktığımız zaman sadece Türk hakemlerin değil, dünya üzerindeki hakemlerin de kolay kolay elde edemeyeceği bir başarı elde ettiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"VAR İLE YÜZDE 99 BAŞARI SAĞLANDI"

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle alakalı da açıklamalarda bulunan Yusuf Namoğlu, "VAR sistemi için, bizden önce Almanya ve İtalya çalışmalarına başladı. İşin mali boyutunda dönemin TFF Başkanı Yıldırım Demirören bana bu işi ertelemeyi teklif etti. Ben de kendisine, ne kadar ertelersek o kadar Avrupa'dan geri kalacağımızı anlattım. Başkan, kulüplerden de destek alarak bu sistemin önünü açtı. Bu sistem ile yüzde 99 başarı sağlandı" şeklinde konuştu.





"SON SÖZÜ MHK'NİN SÖYLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Bu sezon uygulanmaya başlanan ve Spor Toto Süper Lig'de karşılaşmaları yönetecek hakemlerin belirlendiği 'Dijital Atama Yöntemi'ne yönelik MHK eski Başkanı Namoğlu, "Teknolojiden mutlaka yararlanılması gerektiğini düşünüyorum. Hakem atamalarını her ne kadar sistem otomatik yapıyor olsa da hakemin özellikleri sisteme girildikten sonra zaten yine istediğiniz hakemi istediğiniz maça atayabilirsiniz. Atamalar sistem tarafından yapılsa dahi son sözü MHK'nin söylediğini düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.

"TFF BAŞKANI, HER KONUDA EN ÖN KONUMDA BULUNMAK İSTİYOR"

"TFF Başkanı, her konuda en ön konumda bulunmak istiyor" diyen Yusuf Namoğlu, şöyle devam etti:

"Bir insan çok şey biliyor olabilir ancak her şeyi bilemez. MHK Başkanı Sabri Çelik, gerektiğinde TFF Başkanı'na 'dur' diyebilmeli. Çünkü TFF ne kadar müdahale ederse o kadar sorun çıkar."



"DEĞİŞİM İYİDİR, ANCAK ZAMANLAMASI DOĞRU OLDUĞUNDA İYİDİR"

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK döneminde Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus gibi hakemlerin liste dışı bırakılması konusuna da değinen Yusuf Namoğlu, "Değişim iyidir, ancak zamanlaması doğru olduğunda iyidir. Sezonun ortasında hakem değişikliğine gidilirse bu yanlış olur. Cüneyt çakır ve ekibinin son dünya kupasında görev almak için, hakemliklerinin 1 yıl daha uzatılmasını talep ettiler. Ancak kendi ülkenizde görev alamıyorken UEFA, FIFA size organizasyonlarda görev vermez" dedi.