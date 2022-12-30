Hakan Keleş'ten SABAH Spor'a özel açıklamalar: "Türk oyuncu bulmakta zorlanıyoruz"

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, ilerleyen dönemde yabancı kuralının kademeli olarak düşürüleceğini ve bu konuda kulüplerin ve Süper Lig teknik adamlarının görüş bildirdiğini açıkladı.
1-GİRESUNSPOR LİGİN EN DÜŞÜK BÜTÇELİ TAKIMLARINDAN BİR TANESİ ANCAK BUNA RAĞMEN BİR İSTİKRAR BAŞARDI. BUNU NASIL SAĞLADINIZ?
Sadece bu sene değil yaklaşık üçüncü senedir aynı şeyleri yapıyoruz düşük bütçelerle. Çok fazla maliyetli oyuncular alamıyoruz çünkü kulübün geleceğini tehlike altına atmak istemiyoruz. Tabi ki işin içerisinde bir sürü zorluklar var ama biz çalıştığımız ortamı güzelleştirmek, oyuncularımızdan en üst verimi almaya çalışıyoruz. Bunu yapmaya çalışıyoruz ve bunda da başarılı olduk. Bu sene de biraz daha maliyetleri az tutarak gençlere döndük. Böyle bir transfer politikası güttük. Çok çalışıyoruz. Başarılı sayılırsak arkasında çok fazla şey var. Birliktelik en önemli silahımız.
2-GİRESUNSPOR, BÜYÜK TAKIMLARA KARŞI ÇOK FARKLI VE ÖZEL BİR PERFORMANS SERGİLİYOR. BUNU EKSTRA MOTİVASYON İLE Mİ SAĞLIYORSUNUZ?
Her maçın kendine göre bir hikayesi oluyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarından bahsedersek. Onlar bizim için uzun yıllar sonra çıktığımız ligde istediğimiz galibiyetlerdi. O maçların moral ve motivasyonu çok daha iyi oluyor. Her maçın farklı hikayesi var. Fenerbahçe maçında rakibin eksik kalmasını iyi değerlendirdik, Galatasaray ile oynadığımızda henüz hazır değildiler. Biz de deplasmanlarda oynanması gerektiği gibi, büyük takımlara nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Bu galibiyetler bize büyük moral oluyor.
3-ÖZELLİKLE GEÇTİĞİMİZ SEZON ELDE EDİLEN KÖTÜ SONUÇLAR ANINDA HERKES SİZİN DE GÖREVİNİZE SON VERİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORDU. ANCAK GİRESUNSPOR'DA BUDEĞİŞİM OLMADI VE BELKİ DE FARKLI BİR ÖRNEK OLDUNUZ. NASIL?
Alt ligden 44 yıl sonra çıkmanın etkisi vardı, kadromuzu değiştirmemiz gerekiyordu. İlk haftada yaşadığımız süreçler arasında oyuncuların geç gelmesinin etkisi vardı, uyum sorunu vardı. Sağolsun başkanımız da taraftarımız da gelecek adına umutlar görmüştü ve devam ettiler. Belli bir süreç vardı ama o süreci atlattıktan sonra güzel bir şekilde devam ettik.
4-SİZCE DE BU SEZON LİG ÖNCEKİ YILLARA ORANLA DAHA MI ZOR GEÇECEK?
Günden güne ligin kalitesi artıyor. Geçen sene zordu ama bu sene biraz daha zor. Rakiplerimiz üstlerine koya koya gidiyorlar. Takımlarını takviye yaparak gidiyorlar. Tabi ki zorlanıyorlar. Bütçeler de değişti. Buna rağmen biz elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz. Çok daha zorlaşacak bence. Ligin ikinci yarısı daha zor olur. Biz inşallah sıkıntılarımızı aşarız. Ligin ikinci yarısında daha iyi olacağız.
5-GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YABANCI KURALIYLA ALAKALI BİR VİDEO BAĞLANTI İLE GÖRÜŞLERİNİZ ALINDI. BURADA NELER PAYLAŞTINIZ?
Kulüp başkanları ve Süper Lig hocaları beraber bir toplantı yaptık. Orada kulüpler de sunum yaptı, hocalara da fikirleri soruldu. Genel itibariyle konuşulanlar tabi ki yabancı serbestliği. Kulüplerimiz istiyor bunu. Çünkü Türk oyuncu bulmakta zorluk yaşıyoruz zaman zaman oyunda da problem yaşıyoruz. Yabancı transferinin serbest olmasını konuştuk ama bunun kademeli olarak düşürülmesi. Böyle bir karar alınacağını da düşünüyorum ilerisi için.
6-HAKAN KELEŞ'İN BİREYSEL OLARAK EN ÖNEMLİ HEDEFİ NEDİR?
Şu an tek odaklandığım şey Giresunspor'un başarısı. Bu başarı bana yeni kapılar açar ama şu an sadece buraya odaklanmış durumdayım.
7-SİZCE SAİNZ'İN BUNDAN SONRAKİ GELİŞİMİ NASIL SEYREDECEK?
Sainz, genç ve çok umut vaat eden bir oyuncu. geldiği günden itibaren de takıma katkısı çoğaldı ve çok daha iyi işler yapacaktır. Şu an ki performansı yeterli ama daha üzerine koyması gerekiyor.
8-OKAN KOCUK, SİZDE FORMA GİYERKEN GALATASARAY UZUN SÜRE GERİ İSTEMİŞTİ. ANCAK ŞİMDİ TRİBÜNDEN ISLIKLANIYOR. SİZCE BU DEĞİŞİM NEDEN KAYNAKLANIYOR?
Okan Kocuk konusuyla ilgili çok fazla konuşmam doğru olmaz çünkü bizim oyuncumuz değil. Okan geçen sezon çok fazlasıyla verim aldığımız ve faydalandığımız bir oyuncu. Kalecilerin devamlı oynaması onlar için büyük bir fayda. Onların da kendisini hazırlaması gerekiyor ama zaman zaman böyle inişli çıkışlı grafik sergiliyebiliyorlar. Hazırlık maçlarında çok iyiydi. Çok kaliteli bir kaleci ve Galatasaray'da da çok başarılı işler yapacağına inanıyorum.
9-GİRESUNSPOR ALT YAPISINDAN BİR OYUNCU NE ZAMAN A TAKIMDA FORMA GİYİP MİLLİ TAKIMA KADAR YÜKSELEBİLİR SİZCE?
Giresunspor alt yapısından çıkan bir oyuncu en son 10 sene önce Süper Lig'de oynadı. Bizim oralarda altyapılara maddi kaynaklardan dolayı çok fazla önem verilmiyor. Yetenekli gençlerimiz var geldiğim günden itibaren onlara şans vermeye çalışıyorum. Zaman zaman da fırsatlar veriyorum. Milli takımda oynama hayali çok uzun bir süreç.