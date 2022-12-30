Hakan Keleş'ten SABAH Spor'a özel açıklamalar: "Türk oyuncu bulmakta zorlanıyoruz"

2-GİRESUNSPOR, BÜYÜK TAKIMLARA KARŞI ÇOK FARKLI VE ÖZEL BİR PERFORMANS SERGİLİYOR. BUNU EKSTRA MOTİVASYON İLE Mİ SAĞLIYORSUNUZ?

Her maçın kendine göre bir hikayesi oluyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarından bahsedersek. Onlar bizim için uzun yıllar sonra çıktığımız ligde istediğimiz galibiyetlerdi. O maçların moral ve motivasyonu çok daha iyi oluyor. Her maçın farklı hikayesi var. Fenerbahçe maçında rakibin eksik kalmasını iyi değerlendirdik, Galatasaray ile oynadığımızda henüz hazır değildiler. Biz de deplasmanlarda oynanması gerektiği gibi, büyük takımlara nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Bu galibiyetler bize büyük moral oluyor.

3-ÖZELLİKLE GEÇTİĞİMİZ SEZON ELDE EDİLEN KÖTÜ SONUÇLAR ANINDA HERKES SİZİN DE GÖREVİNİZE SON VERİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORDU. ANCAK GİRESUNSPOR'DA BUDEĞİŞİM OLMADI VE BELKİ DE FARKLI BİR ÖRNEK OLDUNUZ. NASIL?

Alt ligden 44 yıl sonra çıkmanın etkisi vardı, kadromuzu değiştirmemiz gerekiyordu. İlk haftada yaşadığımız süreçler arasında oyuncuların geç gelmesinin etkisi vardı, uyum sorunu vardı. Sağolsun başkanımız da taraftarımız da gelecek adına umutlar görmüştü ve devam ettiler. Belli bir süreç vardı ama o süreci atlattıktan sonra güzel bir şekilde devam ettik.