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Giriş Tarihi: 30.12.2022 08:59 Son Güncelleme: 30.12.2022 09:09

Kayserispor Basın Sözcüsü Batuhan Samet Koç: Hakemlerle aynı düşüncede değiliz

İHA
Kayserispor Basın Sözcüsü Batuhan Samet Koç: Hakemlerle aynı düşüncede değiliz

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Basın Sözcüsü Batuhan Samet Koç, Antalyaspor maçı hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun ve VAR hakemi Özgür Yankaya'nın kararlarına katılmadıklarını söyledi.

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a mağlup olan Kayserispor'da moraller bozuk. Sarı kırmızılılar, alınan yenilgi kadar maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun kararlarının moral bozukluğu içerisinde.
Konuyla ilgili açıklama yapan Kayserispor Basın Sözcüsü Batuhan Samet Koç, "Moralimiz bozuk. Üzüntü verici karşılaşma idi. Hakem yönetimini hep birlikte izledik. Hakem hataları ve hakemler ile ilgili konuşmak istemiyoruz. Ancak bazı pozisyonlarda hakemlerden farklı düşündüğümüzü söylemek istiyorum" dedi.

Karagümrük maçını kazanıp ligde yeniden çıkışa geçeceklerine inandıklarını söyleyen Batuhan Samet Koç, "Alanya maçı geride kaldı. Karagümrük maçında 3 puan almak adına taraftarımızla kenetlenip sahamızda gülen taraf olmak istiyoruz" diye konuştu.

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Kayserispor Basın Sözcüsü Batuhan Samet Koç: Hakemlerle aynı düşüncede değiliz
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