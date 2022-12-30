TFF 1. Lig’te Manisa FK Özgür Çek’le vedalaştı

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbolcumuz Özgür Çek ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Özgür Çek'e kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Geçen sezon başında Altaş Denizlispor'dan transfer edilen 31 yaşındaki oyuncu ilk senesinde 20 maçta siyah-beyazlı formayı giyerken 848 dakika süre aldı. Özgür bu sezon ise hiçbir maçta forma giyemedi. Manisa FK'nın Özgür'ün yanı sıra Arnavut orta saha oyuncusu Eros Grezda'yla da yollarını ayırıyor. Ege ekibinin iç transfer görüşmelerini tamamladıktan sonra dış transferde harekete geçmesi bekleniyor. Manisa FK'da ikinci yarı hazırlıkları da tesislerde başladı.