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Giriş Tarihi: 30.12.2022 16:31 Son Güncelleme: 30.12.2022 16:32

Vavacars Fatih Karagümrük'te Steven Caulker ile yollar ayrıldı

İHA
Vavacars Fatih Karagümrük’te Steven Caulker ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük , Steve Caulker ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, sezon başında kadrosuna kattığı Sierra Leone'li Steven Caulker ile karşılıklı olarak anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Steven Caulker ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı Steven Caulker'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Bu sezon Karagümrük forması ile 6 Süper Lig, 1 Türkiye Ziraat Kupası olmak üzere toplam 7 maçta görev alan Caulker, 472 dakika sahada kalırken 1 de gol attı.

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Vavacars Fatih Karagümrük'te Steven Caulker ile yollar ayrıldı
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