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Giriş Tarihi: 30.12.2022 12:42 Son Güncelleme: 30.12.2022 12:46

Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Hasan Özer istifa etti

AA
Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Hasan Özer istifa etti

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hasan Özer, istifa ettiğini açıkladı. Özer, istifasını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor teknik direktörü Hasan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile istifa ettiğini açıkladı. Bu sezon Malatyaspor'un başında 13 maça çıkan Özer, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

ÖZER, SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA ŞUNLARI KAYDETTİ:
"Yeni Malatyaspor'a geldiğimiz günden beri takımımızın başarısı için elimizden geleni yaptık. Ben ve ekibim yaşadığımız onca problem ve sıkıntılara rağmen oyuncu grubumuzu hem taktiksel hem fiziksel hem de mental olarak maçlara hazırlamaya çalıştık. Yaşanan son olaylardan sonra sürdürülebilir bir ortamın olmadığı ve oyuncularımızı motive edecek hiçbir argümanımızın kalmadığını üzülerek ifade etmek zorundayım. Bu nedenle ekibimle beraber istifa etme kararını verdiğimizi belirtmek istiyorum."

Özer, kendilerine destek olan Yeni Malatyaspor'un yönetim kuruluna, oyuncularına, Malatya Valisi Hulusi Şahin'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ve taraftarlara teşekkür ederek, bundan sonraki maçlarda Yeni Malatyaspor'a başarı diledi.

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Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Hasan Özer istifa etti
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