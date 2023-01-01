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Giriş Tarihi: 1.1.2023

Türkalp istifa Özdamar tatile!

Türkalp istifa Özdamar tatile!

TFF Başkanı Büyükekşi, MHK’nin raporunu bekliyor. VAR’daki Özgüç Türkalp’in istifası istenirken orta hakem Erkan Özdamar da uzun süre ceza alacak

Sivasspor-G.Saray maçında 56. dakikada ev sahibi ekibin iptal edilen golünün tartışmaları sürerken gözler de TFF'ye çevrildi. Başkan Mehmet Büyükekşi, MHK'den konuyla ilgili rapor istedi. Hakem komitesi, karşılaşmada görev yapan hakemlerin raporlarını beklerken tüm bilgiler toplandığında başkan Büyükekşi'ye verilecek. Sonrasında ise olay pozisyonun başrolündeki isimler, orta hakem Erkan Özdamar ile VAR'dan Özgüç Türkalp'in kararları… Büyükekşi'nin konuyla ilgili tavrı merakla beklenirken MHK de sert hamlelere hazırlanıyor. Özgüç Türkalp'in bundan sonra maçlarda görev almasının mümkün olmadığı ve istifasının isteneceği öğrenilirken, Erkan Özdamar'a da bu sezon bir daha maç verilmemesi gündemde.

KARAR ZAMANI...
Önümüzdeki hafta TFF yönetimine, MHK'nin vereceği raporda skandal pozisyonla ilgili detayların yanı sıra neler konuşulduğu da bildirilecek ve sonrasında kararlar verilecek.

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Türkalp istifa Özdamar tatile!
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