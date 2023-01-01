Türkalp istifa Özdamar tatile!

Sivasspor-G.Saray maçında 56. dakikada ev sahibi ekibin iptal edilen golünün tartışmaları sürerken gözler de TFF'ye çevrildi. Başkan Mehmet Büyükekşi, MHK'den konuyla ilgili rapor istedi. Hakem komitesi, karşılaşmada görev yapan hakemlerin raporlarını beklerken tüm bilgiler toplandığında başkan Büyükekşi'ye verilecek.Büyükekşi'nin konuyla ilgili tavrı merakla beklenirken MHK de sert hamlelere hazırlanıyor.ve istifasının isteneceği öğrenilirken, Erkan Özdamar'a da bu sezon bir daha maç verilmemesi gündemde.Önümüzdeki hafta TFF yönetimine, MHK'nin vereceği raporda skandal pozisyonla ilgili detayların yanı sıra neler konuşulduğu da bildirilecek ve sonrasında kararlar verilecek.