Hakem aramayın biz buradayız!

"Her hakem sahada olmak ister. Süper Lig'de 4. hakem çıktığımız maçta tepkiler güzeldi""Her tribünden alkış kopuyordu. Hüseyin Göçek bu alkışlar sana, artık kadın hakem istiyorlar dedi""Kadınlar artık Dünya Kupası yönetiyor. Biz de Süper Lig'de olacağız, buna inanıyorum""İtalya Serie A'da, Fransa'da kadın hakem maç yönetti. Bizde neden olmasın? Önemli olan hazır çıkmak"(Edirne- Beden Eğitimi Öğretmeni- Spor Eğitmeni)Yaş: 32Toplam hakemlik yılı: 13FIFA kokartı takma yılı: 2018(İzmir- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni)Yaş: 40Toplam hakemlik yılı:18FIFA kokartı takma yılı: 2013(Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeniİstanbul)Yaş: 34Toplam hakemlik yılı:17FIFA kokartı takma yılı: 2015(Ankara- Sosyolog)Yaş: 28Toplam hakemlik yılı: 10FIFA kokartı takma yılı: 2020Erkek ve kadına ayrı FIFA kartı takmıyorlar. Bize destek verirlerse bir kadının neler başarabileceğini gösterebiliriz.Senelerinizi veriyorsunuz. FIFA kokartı bunun süsü, rötuşu, en güzel meyvesi. En zirvedeki hedefe ulaşmak demek bizim için.Kadın hakemlik için bir meydan okuma diyemem de kadın erkeğin eşit olduğunu göstermek diyebilirim. Birçok ülkede nadir örnekler varken biz Lale Orta hocaya sahiptik.FIFA kokartı; işini en iyi şekilde yapan, o şartları taşıyan, sonraki yıllarda da en iyisini yapacak olan bizler için bir arma.Öğretmen, spor eğitimcisi, sosyolog ve eski futbolcu olan 4 kadının ortak özelliği göğüslerine taktıkları FIFA kokartı…Hakem hatalarının had safhaya çıktığı, 'Maçları yabancı hakemler yönetsin' tartışmalarının bitmediği son günlerde iddialarını ortaya koyuyorlar:İşte Türkiye'nin FIFA kokartlı 4 kadın hakeminaracılığıyla verdikleri mesajlar...Galatasaray-Konyaspor müsabakasında dördüncü hakemdim. Karşılaşma sonrası birçok kadından duygu dolu mesajlar aldım.şeklinde. Dünya Kupası'nda kadın hakemin görev alması da bizler için artıydı.İlk çıktığım Süper Lig maçında daha heyecanlıydım. Bu ilk değildi bizim için ama tabii ki büyük takımların maçına çıktığımız zaman heyecan vardı. Maçın öyküsüne bağlı kulübeler daha hareketli oluyor.Önemli olan oraya hazır çıkmak. Tecrübe kazanarak bir gün oraları görebileceğimize inanıyorum.Fenerbahçe-Alanya maçında görev almıştım. Hüseyin Göçek ile birlikte saha kontrolü yapmaya girmiştik. Her tribüne yaklaştığımızda büyük bir alkış kopuyordu, taraftarlar alkışlıyordu. Hüseyin hoca bana 'bak bu alkışlar senin için' dedi. 'Neden' diye sorduğumda 'artık kadın hakem görmek istiyorlar' dedi.Süper Lig'de 4.hakem olarak çıktığımızmaçta çok güzeltepkiler aldık. Yönetiminanılmaz mutluydu, çimebastığımız anda da yöneticiler,hocalar, futbolculardaha ölçülü ve kelimeleriniseçerek kullandılar.Belli bir takım ve oyuncu kriterim yok.Hakem olarak olmasa da VAR hakemi olarak bir olimpiyatta yer almak, büyük turnuvada bulunmak hedefim.onu da yönetmek isterdim.organizasyonu isterdim.'nde de futbol ortamı harika.Hayallerim hep sınırsız…maçı.finalinde düdük çalma hayalim var.Maçlarına daha önce kadın hakem çıkmamış takımlar ve yöneticilerinAma maç başlayınca ilk 10 dakikada verdiğimiz kararların tutarlılıklarını gördükten sonra fikirleri değişiyor.Erkek egemenliği olan bir sporda biz burada dimdik durarak görev alıyoruz.Hata yapma şansımız yok, hep iyi maç yönetmek zorundayız.Saha içinde de hep dezavantajlı başlıyoruz çünkü kadın hakem iyi olduğunu kanıtlamak zorunda. İyi maç yönettiğinizde tanınırlık erkeklere göre daha kolay oluyor.Günümüzde kadın hakemler sahalarda kabul görüyor. Bizlere karşı anlayışlılar. Türkiye'de ve dünyada saygıyla karşılanıyoruz.Şu anda UEFA ve FIFA kadın hakemleri, kadın futbolunu inanılmaz derecede destekliyor.Türkiye'de hakem çok önemli. Belki biraz daha futbolu taktik anlamda geliştirebilirsek hakem değil futbolu ve futbolcuyu konuşuruz. Hakem konuşulmasa bence çok daha keyifli olacak.En korunmasız taraf biziz. Bizim de arkamızda TFF var tabi. Hakemler aleyhine gelişigüzel konuşulduğunda, maçlardan sonra hakemin üzerine suç atıldığında, en ince detayına kadar kamuoyuna yanlış bir biçimde yönlendirildiğinde karşılığında diğer ülkelerde olduğu gibi bir yaptırım olmalı.Futbol hatalar oyunu. Sadece biraz daha hoşgörü rica ediyoruz ve yasaların, yaptırımların daha caydırıcı olmasını rica ediyoruz. O zaman hakemlere bu kadar yüklenilmeyecektir.Türkiye'de hakem karar verdiğinde üstüne gelip, hücum etme olayı var.Maçın kontrolü çok önemli.Bir şeye takılırsan ikinci hatayı yaparsın,Şehir dışı amatör maçlarda stadyum çok küçük ve soyunma odaları dip dibe olduğu için şöyle bir şey hatırlıyorum. Takım konuşmasında şöyle demişlerdi,Bir takımın maça çıkarken motivasyonu bu olmamalı.Sahada kadın ya da erkek hakem diye bakmıyorlar. Başarılı ya da başarısız diye bakıyorlar. Erkek hakeme nasıl tepki veriliyorsa bize de aynı tepkiler veriliyor. Eğer iyiysek tribün arkamızda.Küçük illere gittiğimizde kadın hakem gördüklerinde çok güzel bir atmosfer oluyor.Maç sırasında küfür ettiği için kırmızı karttan attığımız da oluyor, ben şahsen attım.Bizim toplumumuzda da kadının bulunduğu ortamda küfürle ilgili birbirini dürtüp oto kontrol sağlamaya çalışılır. Bu bazen sahada da denk geliyor.Ama etrafındaki futbolcular onun kontrolünü sağlıyor.Sahaya ilk çıktığımızda 'Aaa kadın hakem yönetecekmiş maçı' diyorlar. İlk 5 dakikadan sonra siz de doğru karar verdiğiniz sürece sizi desteklerler ama yanlış bir karar verdiğinizde sizin kadın olduğunuzu unuturlar. Benim tecrübelerimle sabittir.Antrenmanlarımız çok büyük vaktimizi alıyor.Aynı zamanda spor eğitmenliği yapıyorum. Edirne'de yaşıyorum. Evliyim. Eşim çok yardımcı oluyor, bulaşık, çamaşır, ev temizliği vs.İstanbul'da ortaokulda beden eğitimi öğretmeniyim. Hakemlik büyük zamanımızı alıyor. Haftanın 4-5 günü antrenman yapıyoruz. Bir sürü ligi takip ediyoruz, maç analizi yapıyoruz. Müsabaka izliyoruz.Ekstra olarak tiyatro izlemeye gidiyorum.Boş zamanlarımızda zaten önceliğim ailem.Eşim orta hakemdi, ben 4. hakemdim.Hakemlik çok kolay bir iş değil. Tiyatro tutkunuyum. Ama görevlendirme nedeniyle kaçan kaçana. MeselaBenim oynadığım dönemle bu döneme bakacak olursak kadın futbolu gerçekten gelişiyor. Türkiye'deKadın futbol liglerinde takım sayısı ve kalitesi arttı. Puan durumları birbirine daha yakın. Eskisi gibi 15-20 puan farklar olmuyor.Kadın futbolundaki başarı bizleri gururlandırıyor. Benim yönettiğim müsabakalarda gayet saygılılar.Maçlarını kadın hakem yönetince daha rahatlar.UEFA ve FIFA, kadın hakemliğini çok fazla destekliyor. Biz kalabalık bir ülkeyiz. Farkındalık yaratılırsa ve destek verirlerse ilerleyen süreçte çok farklı yerlere geleceğimize inanıyorum. Bunun için eğitim şart.Hakemliğe başladığımızdan beri aynı ideallerle müsabakaları yönetiyoruz. Her zaman sahada iki renk vardır, ona göre karar veririz.Ve çoğunu da tanıyoruz zaten. Ne böyle bir sohbete tanık olduk ne de duyduk.Hakemliğe başladıktan sonra bir futbolcu kadar, belki de daha çok emek veriyorsunuz.Benim de tabi ki küçükken desteklediğim, sempati duyduğum bir takım vardı. Hakemliğe başladıktan sonra hakem tarafsızdır, şöyledir, böyledir ilmek ilmek işlendi içimize. Soyutladık.Balçova'da toprak sahaydı, elimiz ayağımız birbirine dolaşıyordu. 'Sahaya çıkmadan fark ettim tabi.U-13 maçıydı. Bildiğiniz kuralları sahada uygulamak biraz farklı oluyor.Bazen taç atışını işaret ederken eliniz yanlış yeri gösteriyor.U-11 maçıydı.Ondan kıyafetleri aldım ama krampon da gerekiyor. Bir arkadaşımdan da krampon uydurduk, aldık. O heyecanla gittim maça çıktım.İlk maçıma gençler liginde yardımcı hakem olarak çıkmıştım. Çok heyecanlı ve çok mutluydum.