Premier Lig’de Arsenal O Sene Bu Sene Diyor 43 Puan’da Yatan Sır

Premier Lig'de Arsenal 2022 yılını 43 puanla lider kapatarak sezon başındaki beklentilerin çok üzerine çıktı. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'nin doğal lider görüldüğü ve sezon sonu yine şampiyon olmasına neredeyse kesin gözüyle bakıldığı ligde, Mikel Arteta yönetimindeki Topçular büyük bir sürpriz yaptı.

ARSENAL, 19 YILDIR ŞAMPİYON OLAMIYOR

İngiliz Premier Lig'de en son Arsene Wenger yönetiminde 2003-2004 şampiyon olan Arsenal, 19 yıl sonra yeniden mutlu sona ulaşmanın düşlerini görmeye başladı. 16 maçta 43 puanlık performans, Arsenal'in bugüne kadarki en iyi sezon başlangıcı olarak kayıtlara geçti. Premier Lig'de 16. hafta itibarıyla 43 ve üstü puana daha önce 4 takım ulaştı.





ARSENAL MAÇ BAŞI 2.68 PUANA ÇIKTI

1960-61 sezonunta Tottenham, 16 haftada 46 (o zaman 2 puanlık sistem vardı, 3 puanla hesaplandığında 46 oluyor), 2005-06 sezonunda Chelsea 43, 2017-18 sezonunda Manchester City ve 2019-20 sezonunda da Liverpool 16. haftada 46 puana ulaştı. Ve bu sezon da benzer çizgiyi Arsenal yakaladı. Maç başına 2.68 puan ortalaması tuttaran Arsenal, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyecek mi? Bu muhteşem performans ona yetecek mi?

DAHA ÖNCE 4 TAKIM ŞAMPİYON OLDU

16. haftalar itibarıyla ligde 43 ve üzeri puana ulaşan takımların sezon sonu ne olduklarına bakalım: 1960-61'de Tottehnam, 3 puanlık sisteme uyarlandığında 97 puanla şampiyon oldu. 2005-06'da ilk 16 haftada 43 puan toplayan Chelsea, sezonu 91 puanla şampiyon kapatmayı başardı. 2017-18'de 16. haftada 46 puana ulaşan Manchester City ise tam 100 puana ulaşarak sezonu şampiyon olarak tamamladı. Son bölümleri pandemi yasaklarına denk gelen 2019-20'nin 16. haftasında 46 puanlık bir performans ortaya koyan Liverpool da sezon sonunda şampiyon oldu. Liverpool 99 puanla, tam 30 yıl sonra mutlu sona ulaştı.

16. HAFTA İSTATİSTİĞİ MOTİVE EDECEK

Daha önce 16. haftada 43 ve üzeri puana ulaşan üç takımın şampiyon olması, Arsenal'i de kuşkusuz motive ediyor. Arsenal, 19 yıl önce yaşadığı şampiyonluk sonrası hiç bu kadar şampiyonluk ateşini hissetmemişti. Takım 2004-05'te ligi ikinci bitirse de şampiyon Chelsea'nin 12 puan gerisinde ikinci oldu. 2015-16'da da şampiyon olan Liecester City'nin 10 puan arkasında yer aldı.

HOCALIK EĞİTİMİNİ GUARDİOLA'DAN ALDI

22 Aralık 2019 yılında 5 yıl futbolcu olarak da formasını giyen Arsenal'in başına geçen Mikel Arteta, zaman zaman istifa noktasına geldi. Ancak bugün takımı şampiyonluğa koşturuyor. Arteta, bunu başarırsa bir nevi boynuz kulağı da geçmiş olacak. Çünkü 40 yaşındaki İspanyol futbolcu, teknik direktörlük kariyerine Manchester City'nin başındaki vatandaşı Pep Guardiola'nın yanında başladı.

GUARDİOLA, ARTETA'YA SAHİP ÇIKMIŞTI

Arteta, 2016-19 arasında City'de Guardiola'nın yardımcısı olarak çalıştı. Guardiola, geçen yıl öğrencisini kupadan elerken onu korumaya da aldı. Ligde de sıkıntılı günler geçiren Arsenal'in hocası için Guordiola, "Yönetim Arteta'yı kovarlarsa büyük bir hata yapar. Ona güveneceklerinden eminim. Durumu sonuçların belirlediğini anlıyorum ama yıllarca onunla birlikte çalıştım. Bir insan olarak ve özellikle bir antrenör olarak inanılmaz kalitesini, her şeye nasıl hakim olduğunu biliyorum. Bu, sadece bir zaman meselesi ve bunu başaracak" diye konuşmuştu.

ARSENAL 15 ŞUBAT'TA CİTY'Yİ AĞIRLAYACAK

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, 16. haftanın sonunda 43 puanla Premier Lig'in liderlik koltuğunda oturuyor. Topçular, 14 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 40 gol atan Arteta'nın öğrencileri kalelerindeyse 14 gol gördü. Arsenal, Pep Goardiola yönetimindeki Manchester City'nin 7 puan önünde bulunuyor. Arsenal, 15 Şubat 2022 tarihinde Manchester City'yi konuk edecek. Arsenal, bugüne kadarki tek yenilgisini Manchester United'a karşı 3-1 ile almıştı. (ajansspor)