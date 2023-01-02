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Giriş Tarihi: 2.1.2023 15:18

Romelu Lukaku Belçika'nın yeni teknik direktörünü açıkladı: Benim için Henry, Belçika'nın bir sonraki teknik direktörü...

Romelu Lukaku Belçika’nın yeni teknik direktörünü açıkladı: Benim için Henry, Belçika’nın bir sonraki teknik direktörü...

Inter'in golcüsü Romelu Lukaku, kendisi adına kötü geçen yılı geride bırakmak istiyor. Kariyer planlaması hakkında konuşan yıldız oyuncu, Belçika Milli Takımı'ndaki yeni direktör için beklentisini açıkladı.

Romelu Lukaku, sakatlıklarını ve Belçika'nın Dünya Kupası'ndan erken elenmesini geride bırakıp, bonservisiyle birlikte Inter'de forma giymeyi istiyor.

Lukaku, sezonun ilk yarısında hamstring ve uyluk yaralanmaları nedeniyle çok sayıda maç kaçırdı. Chelsea'den kiralık olarak Inter'e adım atan 29 yaşındaki oyuncu İtalyan kulübüne kalıcı bir sözleşme yapması zor olabilir. Çünkü Londra ekibi Ağustos 2021'de Serie A kulübüne ödediği 97,5 milyon poundu (117,50 milyon dolar) telafi etmeye çalışıyor.

KARİYER PLANI İÇİN NE SÖYLEDİ?
Sky Sport İtalya'ya konuşan Lukaku, "Herkes ne istediğimi biliyor. Şu anda Inter'in kazanması için ne gerekiyorsa yapmalıyım ve ardından Chelsea ile oturup konuşabiliriz. Aklımda kariyerimi çocukluk kulübüm olan Anderlecht ile bitirmek var. Neredeyse 30 yaşındayım, oğlum okula burada başladı ve Inter akademisinde oynuyor. Burada kalmak ve işleri doğru yapmak istiyorum. Umarım önümüzdeki altı ayda Inter ile iyi işler yaparım, maksimumda çalışırım ve sonunda Chelsea ile konuşuruz ve bir çözüm buluruz" dedi.

BELÇİKA'NIN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?
Lukaku, uzun süreli sakatlığının kariyerinde ilk kez bu kadar çok maç kaçırdığını söyledi. Yıldız futbolcu, Dünya Kupası için toparlanmaya çalışırken evinin bir hastaneye benzediğini de sözlerine ekledi.

Katar'daki turnuvaya grup aşamasında veda eden Kırmızı Şeytanlar'da teknik direktör Roberto Martinez görevinden ayrıldı. Lukaku, Thierry Henry'nin görevi devralmak için ideal bir aday olduğunu ifade etti.

"Benim için Henry, Belçika'nın bir sonraki teknik direktörü. Hiç şüphe yok, bunu açıkça söylüyorum: Bir sonraki teknik direktör o olacak. Sürekli kazanmak istiyor ve federasyonun her şeyi değiştirmek isteyen bir koç alacağını sanmıyorum."

Ülkesi adına 104 maçta görev yapan Lukaku 68 gole imza attı. (ntvspor.net)

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