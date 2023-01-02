Shaqiri’nin menajerinden Trabzonspor’a sürpriz teklif: Shaqiri’yi getirebilirim

Süper Lig'de forma giyen önemli yıldızların Türkiye gelmesini sağlayan menajer Ahmet Bulut'un Trabzonspor'a dünya yıldızı Xherdan Shaqiri'yi önerdiği ortaya çıktı. Trabzon'un önemli yerel basınlarından biri olan Karadeniz gazetesinde yer alan habere göre; Ünlü menajerin, Bordo-Mavili yöneticilere, "Shaqiri, MLS'te mutlu değil. Yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor. Şu anda çok formda. Onu kadronuzda düşünürseniz konuşup ikna edebilirim" dediği ifade edildi.

DEVLERDE OYNADI!..

ABD Ligi MLS'te Chicago formasını giyen Xherdan Shaqiri, 31 yaşında ve 1.69 boyunda. Sağ kanat, sol kanat ve forvet olarak görev yapabilİyor. Shaqiri, B.Münih, Liverpool ve Inter gibi üst düzey takımlarda oynadı. (Akşam)