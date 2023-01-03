Ali Palabıyık ve Yasin Kol 2 ay sonra

Ligde 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi. MHK, enson 8 Ekim 2022'de oynananve konuk ekibin 2-1 kazandığıİstanbul-Ankaragücü maçından2 ay 25 gün sonra Yasin Kol'agörev verdi. Kol, Kasımpaşa- Alanyaspor karşılaşmasında düdük çalacak. AliPalabıyık ise23 Ekim'deGalatasarayile Alanya'nın2-2 beraberekaldığı maçtadüdük çalmışve büyükeleştiri almıştı.41 yaşındakihakem, 2 aysonra Trabzon-Giresunmücadelesine atandı. Bu arada F.Bahçe Başkanı Ali Koç, geçen hafta yaptığı basın toplantısında, "Yasin Kol'un Süper Lighakemliği devre arasında bitirilecek.Kendisi alt klasmandadevam eder etmez bilmiyorum" sözleriyle dikkat çekmişti.
MELER, DERBİYE MI SAKLANDI?
MHK, 17. haftanın hakemlerini açıklarken ligin formda isimlerinden Halil Umut Meler'e görev vermedi. Kulislerde, 36 yaşındaki tecrübeli hakemin dinlendirilip pazar günkü Fenerbahçe- Galatasaray derbisine verileceği konuşuluyor. Meler, 13. haftada Galatasaray-Beşiktaş, 15. haftada ise Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarını yönetmişti