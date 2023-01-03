Ali Palabıyık ve Yasin Kol 2 ay sonra

Ligde 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi.Kol, Kasımpaşa- Alanyaspor karşılaşmasında düdük çalacak.Bu arada F.Bahçe Başkanı Ali Koç, geçen hafta yaptığı basın toplantısında,sözleriyle dikkat çekmişti.MHK, 17. haftanın hakemlerini açıklarken ligin formda isimlerinden Halil Umut Meler'e görev vermedi. Kulislerde, 36 yaşındaki tecrübeli hakemin dinlendirilip pazar günkü Fenerbahçe- Galatasaray derbisine verileceği konuşuluyor. Meler, 13. haftada Galatasaray-Beşiktaş, 15. haftada ise Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarını yönetmişti