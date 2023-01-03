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Giriş Tarihi: 3.1.2023

Ali Palabıyık ve Yasin Kol 2 ay sonra

Ali Palabıyık ve Yasin Kol 2 ay sonra
Ligde 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi. MHK, en son 8 Ekim 2022'de oynanan ve konuk ekibin 2-1 kazandığı İstanbul-Ankaragücü maçından 2 ay 25 gün sonra Yasin Kol'a görev verdi. Kol, Kasımpaşa- Alanyaspor karşılaşmasında düdük çalacak. Ali Palabıyık ise 23 Ekim'de Galatasaray ile Alanya'nın 2-2 berabere kaldığı maçta düdük çalmış ve büyük eleştiri almıştı. 41 yaşındaki hakem, 2 ay sonra Trabzon-Giresun mücadelesine atandı. Bu arada F.Bahçe Başkanı Ali Koç, geçen hafta yaptığı basın toplantısında, "Yasin Kol'un Süper Lig hakemliği devre arasında bitirilecek. Kendisi alt klasmanda devam eder etmez bilmiyorum" sözleriyle dikkat çekmişti.

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MHK, 17. haftanın hakemlerini açıklarken ligin formda isimlerinden Halil Umut Meler'e görev vermedi. Kulislerde, 36 yaşındaki tecrübeli hakemin dinlendirilip pazar günkü Fenerbahçe- Galatasaray derbisine verileceği konuşuluyor. Meler, 13. haftada Galatasaray-Beşiktaş, 15. haftada ise Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarını yönetmişti

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Ali Palabıyık ve Yasin Kol 2 ay sonra
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