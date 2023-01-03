Aynı farkla derbiye çıkacaklar

Pazar günü oynanacak F.Bahçe-G.Saray maçı şimdiden gündemin ilk sırasında
SORU 1
Süper Lig'de 17. hafta başlıyor. Antalyaspor- F.Bahçe ve G.Saray- Ankaragücü maçlarından nasıl bir sonuç çıkar?
SORU 2
Sivas-G.Saray maçında iptal edilen gol sonrası futbol ortamı yine gerildi. Sivasspor kural hatası başvurusu yaptı. Bu gerilim Antalya-F.Bahçe ve G.Saray- Ankaragücü maçlarına yansır mı?
SORU 3
TFF, MHK'nin raporu doğrultusunda Özgüç Türkalp ve Erkan Özdamar için bugün karar verecek. Sizce nasıl bir karar çıkar?
SORU 4
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'Galatasaray'ın paralı medya mensupları var' diyerek ağır bir suçlama yaptı. TSYD sessiz kaldı. Medyada paralı askerler var mı?
1- GÜRCAN BİLGİÇ: İki takım da hücum güçlerini net biçimde ortaya koymaya başladılar. Galatasaray ilk yarıları iyi oynuyor, sonucu aldıktan sonra vites küçültüyor. Ankaragücü çıkışta. Rakibe baskıyı iyi yapıyorlar ama duran top sorunları var. Antalya diplerde. Üst üste kaybetti. Bu maçı çıkış olarak görecekler.Çok çekişmeli ve üst düzey mücadelenin olduğubir maç izleyeceğiz. Onlar da duran toplarda hata yapıyorlar. Yani; gözümüz kornerlerde, faullerdeolacak.
ÖMER ÜRÜNDÜL: F.Bahçe için Antalya maçı kolay olmaz. Her ne kadar Antalya istediği oyunu oynayamasa da rakiplerine zorluk çıkaran bir takım. F.Bahçe'de de ne olursaolsun zihinsel olarak futbolcular derbiyi düşünecektir.Ama yine de favori F.Bahçe. Galatasaray da kendi sahasında oynadığı için Ankaragücü karşısında favori. Benim tahminlerime göre iki takım bugünkü puan farkıyla derbiye girer.
LEVENT TÜZEMEN: Antalya ve Ankaragücü ters takımlar. Bazen büyük patlama yapıyorlar bazen de kazanabilecekleri maçları kaybediyorlar. Fenerbahçe tekniğiyüksek bir ekip. Antalya'nın bozuk zemini onlariçin handikap yaratabilir. Yeni yıla lider giren Galatasaray, Ankaragücü maçını dolu tribünlere oynayacaktır. Galatasaray, favori görünüyor.
MURAT ÖZBOSTAN: Antalyaspor formsuz ve kötü durumda.. Rakip Fenerbahçe olduğu için özel bir motivasyon olabilir ama sarı-lacivertli takım maçın favorisi. Galatasaray'ıneksikleri olsa da kazanır. Son olarakEmre Taşdemir de sakatlandı. Yerli oyuncuların altın değerinde olduğu Galatasaray için önemli bir kayıp. Oliveira ve Boey de yok. Galatasaray taraftarı ölü durumda olan takımına bile maç kazandırıyor. Sarı-kırmızılı takımın en büyük farkı da rakiplerinegöre bu. Taraftar bu maçı alır.
2- GERİLİM BİLİNÇALTINDA YATIYOR
MURAT ÖZBOSTAN: Gerilim bu haftaki maçlara yansır. Sonuçta konuşulan her şey oyuncuları da etkiliyor. Sivasspor maç tekrarlansın diye TFF'ye başvuru yaptı. Kural hatası iddiası gerekçesiyle. Yani gerilim devam ediyor.. Haftanın hakemleriaçıklandı. Zorbay Küçük, Galatasaraymaçına verildi. Galatasaray taraftarı,"F.Bahçe konuştu, TFF bize operasyonbaşlattı" gibisinden yorumlar yapıyor. Eğer yöneticiler çıkıp konuşmasa takımlar üzerinde baskı olmaz. Bırakın da futbol sadece sahada oynansın.
LEVENT TÜZEMEN: Sivasspor- G.Saray maçından sonra ben bir kural hatası olduğunu dile getirdim ve sosyal medyada bununla ilgili mesaj paylaştım. İddiam şuydu; Abdülkerim'in vuruşunda top taca çıktı. O esnada Oliveira, Erdoğan'ı itti. Hakem düdüğünü top taca çıktıktan sonra çaldı. Ama bunun böyle olmadığını eski hakemler iddia etti ve kural hatasına hiç değinmedi. Sivas'ın sayılmayangolü tamamen VAR'dakiÖzgüç Türkalp ilehakem Erkan Özdamar'ınortakhatasıdır.TFF, Sivas'ınbu başvurusunugündemealmaz. Bu gerilim, F.Bahçe ve G.Saray'ın oynayacağı maçlara yansımaz. İki takım da kazanıp yollarına devam etmek ister.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Kural hatası itirazı kabul edilmez. Kural hatası olan bazı maçlarda UEFA ve FIFA'nın tavsiyesi, 'Gerekçesi net olmadıkça hakem hatası olarak değerlendirilmeli' şeklinde. Gerilimin yansımayacağı maç yok ülkemizde. Bunu ülkemizdekiyanlış futbolikilimi yarattı. Hakemlerin bilinçaltlarında baskı var. Her ne kadar 'Ben etkilenmeyeceğim' diye maçlara çıksalar da bu bilinçaltı istemeden devreye giriyor. Onun için bu gerilimTürkiye'de bitmez.
GÜRCAN BİLGİÇ: Bu maçın izi silinmez. İki sezon önceki Ç.Rize-G.Saray maçı hâlâ konuşulurken, böyle bir skandal maalesef yapışır, kalır. Ali Koç'un açıklamalarımümkün olan en yumuşakşekilde oldu. Galatasaray tarafı hatayı kabul etti. Bu hafta bir şekilde geçilir. Hakemler büyük baskı altında olacak, özellikle VAR'dakiler. Sivassporhakkını arıyor ama bukarar, kural hatasına nasıl girecekbilmiyorum. Vicdaniaçıdan haklılar.
3- ATİLLA KARAOĞLAN'I HERKES UNUTTU!
MURAT ÖZBOSTAN: Bugün TFF yönetimi, MHK'nin vereceği raporu değerlendirecek. VAR kayıtları dinlenecek. Buradan iki hakem ve VAR odasındaki diğer isimler için bir karar çıkar. ÖzgüçTürkalp hakemliği bırakır, Erkan Özdamar da 1ay ceza alır. TFF de detaylı bir açıklama yapar.
LEVENT TÜZEMEN: Sivas'ta verilmeyen golle ilgili Türkiye'nin cevabı, 'Gol verilmeli' şeklindeydi. Özdamar golü verdi, Türkalp bir iddiaya göre, "Golü verme, pozisyon ofsayt, ben sana görüntüyü göstereceğim" demiş. TFF Başkanı SayınBüyükekşi, iki hakemi karşısına almalı,MHK'nin şahitliğinde sorgulama yapmalı. Raporlardan önce beyanlarını almalı. Görünen şu ki iki hakem ağır ceza alacak. Bana gelen bilgiye göre Türkalp'in hakemliğibitirilecek.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Aldığım duyumlara göre, Türkalp ile yollar ayrılacak. Özdamar'a uzun bir ceza verilecek. Ben bir noktayatemas etmek istiyorum, Sivas'taki skandaldan sonra Atilla Karaoğlan unutuldu. Bence Özdamar'a verilecek cezanın aynısı, Gaziantep FK-Beşiktaş maçında N'Koudou'ya, görüntüyü VAR'da izlemesine rağmen kırmızı kart vermeyen Karaoğlan'a da verilmeli. Eğer AtillaKaraoğlan ondan dahaaz ceza alırsa, büyükbir adaletsizlik olur.
GÜRCAN BİLGİÇ:
Özdamar'ın kurtaran tarafı var. Çünkü VAR hakemi 'ofsayt' dediği anda maçın hakemi bu karara uymak zorunda. Savunmasınıda bu şekilde yaptığını,kararın hatalı olduğunu kabul ettiğiniduyduk. Türkalp'in ise hakemliği bitti bence. VAR'ın en önemli kriteri; "Kuşku varsa, hakem kararına karışmayın" ilkesini de ihlal etti. Süper Lig'in dehakemlerin de tüm prestijini yok etti.
4- PARA ALANLAR VARSA KAPIYA KOYUN
ÖMER ÜRÜNDÜL: Böyle bir şey olduğuna kesinlikle katılmıyorum. Ben zaten bu tip şeylerle ilgili tartışmayı dahi sevmiyorum. Ama şöyle bir gerçek var, fanatik büyük takım yazarları, kendi lehlerine büyük hakem hatası olursa hiç değinmiyorlar. Aleyhlerine olduğu zaman da yazılarının dörtte üçü ağır hakem eleştirisi oluyor. Zaten hakemleri baskı altına alan büyük takımların yanında bir de büyüklerin medyası var. G.Saray maçından sonra da baktım medyada G.Saray yazarlarının birçoğu o pozisyona değinmediler.
MURAT ÖZBOSTAN: Eğer bu suçlamayı yapıyorsanız elinizdeki belge, bilgi, banka kağıtları varsa ortaya koyun.. Takım muhabirliği son zamanlarda çok tartışılan bir konu.. Fakat kulüpleri yöneten insanlar muhabirlerin de takımlarına destek vermelerini istiyor.. Bu garip ama gerçek.. Fakat işin içine para alıyorlar gibisinden bir suçlama giriyorsa herkes belgesini ortaya koymalı.. Asıl merak ettiğim Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Ali Koç'un bu iddiası üzerine sessiz kalması.. Neden bir açıklama yok!
GÜRCAN BİLGİÇ: Bu ciddi bir itham ama konvansiyonel olarak nitelediğimiz yazılı ve görsel medya bunu üstüne alınmadı. Dolayısı ile kimse gocunmadıysa, üyelerinin bir şikâyeti yoksa TSYD de böyle bir tavır almaz. Çanak sorular medyanın genel sorunu. Galatasaray'da değil sadece, diğer kulüplerin de basın toplantılarında oluyor.
LEVENT TÜZEMEN: Ali Koç, "Medyada G.Saray'ın paralı kadroları var" şeklinde ağır bir suçlamada bulundu. Buradan başta Murat Özbostan olmak üzere gazetelerin ve ajansların spor müdürlerine sesleniyorum. Görev verdikleri elemanlarla ilgili ciddi bir araştırma yapsınlar, eğer para alan varsa hemen kapıya koysunlar yoksa da spor müdürleri olarak ortak bir açıklama yapıp Ali Koç'a cevap versinler. TSYD Başkanı Oğuz Tongsir ağabeyimi telefonla aradım, Koç'un söylemlerini kendisine aktardım. Oğuz ağabey de ilgileneceğini söyledi, bir açıklama yapacağına inanıyorum. Hayatımda kimseye çamur at izi kalsın yapmadım. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu çamuru attı. G.Saray toplantılarına katılan gazeteciler ses çıkarmazlarsa bu çamurla kirlenirler. Eğer belge, bilgi vermez ve isim açıklamazsa Ali Koç, Tolstoy'un şu sözüyle karşı karşıya kalır: 'Birine çamur atmadan önce düşün ve sakın unutma: Önce senin ellerin kirlenecek.'