Aynı farkla derbiye çıkacaklar

2- GERİLİM BİLİNÇALTINDA YATIYOR

3- ATİLLA KARAOĞLAN'I HERKES UNUTTU!

4- PARA ALANLAR VARSA KAPIYA KOYUN

Lig'de 17. hafta başlıyor. Antalyaspor- F.Bahçe ve G.Saray- Ankaragücü maçlarından nasıl bir sonuç çıkar?-G.Saray maçında iptal edilen gol sonrası futbol ortamı yine gerildi. Sivasspor kural hatası başvurusu yaptı. Bu gerilim Antalya-F.Bahçe ve G.Saray- Ankaragücü maçlarına yansır mı?TFF, MHK'nin raporu doğrultusunda Özgüç Türkalp ve Erkan Özdamar için bugün karar verecek. Sizce nasıl bir karar çıkar?Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'Galatasaray'ın paralı medya mensupları var' diyerek ağır bir suçlama yaptı. TSYD sessiz kaldı. Medyada paralı askerler var mı?İki takım da hücum güçlerini net biçimde ortaya koymaya başladılar. Galatasaray ilk yarıları iyi oynuyor, sonucu aldıktan sonra vites küçültüyor. Ankaragücü çıkışta. Rakibe baskıyı iyi yapıyorlar ama duran top sorunları var. Antalya diplerde. Üst üste kaybetti.. Onlar da duran toplarda hata yapıyorlar.F.Bahçe için Antalya maçı kolay olmaz. Her ne kadar Antalya istediği oyunu oynayamasa da rakiplerine zorluk çıkaran bir takım.Galatasaray da kendi sahasında oynadığı için Ankaragücü karşısında favori. Benim tahminlerime göre iki takım bugünkü puan farkıyla derbiye girer.Antalya ve Ankaragücü ters takımlar. Bazen büyük patlama yapıyorlar bazen de kazanabilecekleri maçları kaybediyorlar.Yeni yıla lider giren Galatasaray, Ankaragücü maçını dolu tribünlere oynayacaktır.Antalyaspor formsuz ve kötü durumda.. Rakip Fenerbahçe olduğu için özel bir motivasyon olabilir ama sarı-lacivertli takım maçın favorisi.Yerli oyuncuların altın değerinde olduğu Galatasaray için önemli bir kayıp. Oliveira ve Boey de yok. Galatasaray taraftarı ölü durumda olan takımına bile maç kazandırıyor.Gerilim bu haftaki maçlara yansır. Sonuçta konuşulan her şey oyuncuları da etkiliyor. Sivasspor maç tekrarlansın diye TFF'ye başvuru yaptı. Kural hatası iddiası gerekçesiyle. Yani gerilim devam ediyor..Eğer yöneticiler çıkıp konuşmasa takımlar üzerinde baskı olmaz. Bırakın da futbol sadece sahada oynansın.Sivasspor- G.Saray maçından sonra ben bir kural hatası olduğunu dile getirdim ve sosyal medyada bununla ilgili mesaj paylaştım. İddiam şuydu; Abdülkerim'in vuruşunda top taca çıktı. O esnada Oliveira, Erdoğan'ı itti. Hakem düdüğünü top taca çıktıktan sonra çaldı. Ama bunun böyle olmadığını eski hakemler iddia etti ve kural hatasına hiç değinmedi.Bu gerilim, F.Bahçe ve G.Saray'ın oynayacağı maçlara yansımaz. İki takım da kazanıp yollarına devam etmek ister.Kural hatası itirazı kabul edilmez. Kural hatası olan bazı maçlarda UEFA ve FIFA'nın tavsiyesi, 'Gerekçesi net olmadıkça hakem hatası olarak değerlendirilmeli' şeklinde. Gerilimin yansımayacağı maç yok ülkemizde.Hakemlerin bilinçaltlarında baskı var. Her ne kadar 'Ben etkilenmeyeceğim' diye maçlara çıksalar da bu bilinçaltı istemeden devreye giriyor.Bu maçın izi silinmez. İki sezon önceki Ç.Rize-G.Saray maçı hâlâ konuşulurken, böyle bir skandal maalesef yapışır, kalır.Galatasaray tarafı hatayı kabul etti. Bu hafta bir şekilde geçilir. Hakemler büyük baskı altında olacak, özellikle VAR'dakiler.Bugün TFF yönetimi, MHK'nin vereceği raporu değerlendirecek. VAR kayıtları dinlenecek. Buradan iki hakem ve VAR odasındaki diğer isimler için bir karar çıkar.TFF de detaylı bir açıklama yapar.Sivas'ta verilmeyen golle ilgili Türkiye'nin cevabı, 'Gol verilmeli' şeklindeydi. Özdamar golü verdi, Türkalp bir iddiaya göre, "Golü verme, pozisyon ofsayt, ben sana görüntüyü göstereceğim" demiş.Raporlardan önce beyanlarını almalı. Görünen şu ki iki hakem ağır ceza alacak.Aldığım duyumlara göre, Türkalp ile yollar ayrılacak. Özdamar'a uzun bir ceza verilecek.Sivas'taki skandaldan sonra Atilla Karaoğlan unutuldu. Bence Özdamar'a verilecek cezanın aynısı, Gaziantep FK-Beşiktaş maçında N'Koudou'ya, görüntüyü VAR'da izlemesine rağmen kırmızı kart vermeyen Karaoğlan'a da verilmeli.Özdamar'ın kurtaran tarafı var. Çünkü VAR hakemi 'ofsayt' dediği anda maçın hakemi bu karara uymak zorunda.Türkalp'in ise hakemliği bitti bence. VAR'ın en önemli kriteri; "Kuşku varsa, hakem kararına karışmayın" ilkesini de ihlal etti.Böyle bir şey olduğuna kesinlikle katılmıyorum. Ben zaten bu tip şeylerle ilgili tartışmayı dahi sevmiyorum. Ama şöyle bir gerçek var, fanatik büyük takım yazarları, kendi lehlerine büyük hakem hatası olursa hiç değinmiyorlar. Aleyhlerine olduğu zaman da yazılarının dörtte üçü ağır hakem eleştirisi oluyor. Zaten hakemleri baskı altına alan büyük takımların yanında bir de büyüklerin medyası var. G.Saray maçından sonra da baktım medyada G.Saray yazarlarının birçoğu o pozisyona değinmediler.: Eğer bu suçlamayı yapıyorsanız elinizdeki belge, bilgi, banka kağıtları varsa ortaya koyun.. Takım muhabirliği son zamanlarda çok tartışılan bir konu.. Fakat kulüpleri yöneten insanlar muhabirlerin de takımlarına destek vermelerini istiyor.. Bu garip ama gerçek.. Fakat işin içine para alıyorlar gibisinden bir suçlama giriyorsa herkes belgesini ortaya koymalı.. Asıl merak ettiğim Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Ali Koç'un bu iddiası üzerine sessiz kalması.. Neden bir açıklama yok!Bu ciddi bir itham ama konvansiyonel olarak nitelediğimiz yazılı ve görsel medya bunu üstüne alınmadı. Dolayısı ile kimse gocunmadıysa, üyelerinin bir şikâyeti yoksa TSYD de böyle bir tavır almaz. Çanak sorular medyanın genel sorunu. Galatasaray'da değil sadece, diğer kulüplerin de basın toplantılarında oluyor.Ali Koç, "Medyada G.Saray'ın paralı kadroları var" şeklinde ağır bir suçlamada bulundu. Buradan başta Murat Özbostan olmak üzere gazetelerin ve ajansların spor müdürlerine sesleniyorum. Görev verdikleri elemanlarla ilgili ciddi bir araştırma yapsınlar, eğer para alan varsa hemen kapıya koysunlar yoksa da spor müdürleri olarak ortak bir açıklama yapıp Ali Koç'a cevap versinler. TSYD Başkanı Oğuz Tongsir ağabeyimi telefonla aradım, Koç'un söylemlerini kendisine aktardım. Oğuz ağabey de ilgileneceğini söyledi, bir açıklama yapacağına inanıyorum. Hayatımda kimseye çamur at izi kalsın yapmadım. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu çamuru attı. G.Saray toplantılarına katılan gazeteciler ses çıkarmazlarsa bu çamurla kirlenirler. Eğer belge, bilgi vermez ve isim açıklamazsa Ali Koç, Tolstoy'un şu sözüyle karşı karşıya kalır: 'Birine çamur atmadan önce düşün ve sakın unutma: Önce senin ellerin kirlenecek.'