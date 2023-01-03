Galatasaray ile Ankaragücü 101. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle haftaya 33 puanla lider başladı. Sarı-lacivertliler ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 16 puan ve averajla 13. sırada bulunuyor.

101. RANDEVU

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 100 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 62 defa sahadan galip ayrılırken, 19 kez de sarı-lacivertliler rakibini mağlup etti. 19 maçta ise kazanan çıkmadı. Aslan'ın attığı 206 gole, başkent ekibi 87 golle karşılık verdi.

İki takım son olarak 3 Mart 2021 tarihinde Ankara'da karşılaşırken, mücadeleden Ankaragücü 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

7 MAÇTIR KAZANIYOR

Galatasaray'ın, 5'i Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 7 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor'u, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü'nü yendi.

İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 6 maça çıktı. Aslan, bu mücadelelerde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puan aldı. Cimbom sahasındaki maçlarda 10 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü. Sarı-kırmızılılar ligde sahasında son olarak İstanbulspor ile karşılaştı ve 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

EN AZ GOL YİYEN İKİNCİ TAKIM

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 15 karşılaşmada 12 gol yedi. Sarı-kırmızılılar, bu alanda kalesinde 11 gol gören Konyaspor'un ardından ikinci sırada bulunuyor. Aslan ayrıca bu sezon ligde 6 maçta da kalesini gole kapadı.

EKSİKLER

Galatasaray'da Kazımcan Karataş, Mathias Ross ve Emre Taşdemir'in sakatlıkları bulunurken, Mauro Icardi ise takımla çalışmalara başladı. Cimbom'da ayrıca Sacha Boey ile Sergio Oliveira, sarı kart cezalarından dolayı MKE Ankaragücü maçında görev alamayacak.

Sivasspor maçıyla sarı kart cezasını tamamlayan Lucas Torreira, görev verilmesi halinde Ankaragücü karşısında sahada olabilecek.

3 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Dries Mertens ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Ankaragücü karşısında sarı kart görmeleri durumunda 18. haftada Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

MKE Ankaragücü'nde oynayan Taylan Antalyalı ile Emre Kılınç, sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak takıma katılmıştı. Taylan ile Emre, ilk kez sarı-kırmızılılara karşı rakip olacak. Ayrıca Ankara ekibinin kadrosunda yer alan Tolga Ciğerci de bir dönem Galatasaray'da forma giymişti.

ZORBAY KÜÇÜK DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray - MKE Ankaragücü maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak.

