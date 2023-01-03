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Giriş Tarihi: 3.1.2023 10:54

Galatasaray, Lille forması giyen Jonathan Bamba için harekete geçti

Galatasaray, Lille forması giyen Jonathan Bamba için harekete geçti

Fransız medyasına göre Sarı-Kırmızılılar, Fransız sol kanat oyuncusu Jonathan Bamba’yı transfer etmek istiyor. Tottenham ve Napoli de onun peşinde...

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Fransız medyasındaki haberlere göre Sarı-Kırmızılılar, Lille forması giyen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Jonathan Bamba'yı renklerine katmak istiyor. Fransızlar'a göre Cimbom oyuncuyu sezon sonunda kadrosuna katmayı planlıyor. Galatasaray'ın yanı sıra Fransız yıldız için Tottenham ve Napoli'nin de devrede olduğu iddia edildi. Bamba bu sezon Lille formasıyla 15 karşılaşmada görev aldı. 26 yaşındaki futbolcu 4 gol katkısı sağlarken 3 de asiste imza attı.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO
Lille ile olan sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Bamba'nın güncel piyasa değeri 20 milyon Euro. Yıldız futbolcu sol ve sağ kanatta görev yapabiliyor. Bamba kariyerinde Saint Etienne, Paris FC, Angers ve Lille takımlarında forma giydi. Kariyerinde 276 maçta görev alan Jonathan Bamba, 42 gol atarken 46 da asist üretti. Fransa Milli Takımı'nda 19 kez görev alan Bamba, 5 kez fileleri sarsmayı başardı. Jonathan Bamba'nın adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılıyordu.

LIGUE 1'DE 206 MAÇTA OYNADI
Fransız yıldız Jonathan Bamba, Fransa Ligi'nde 206 karşılaşmada oynadı. Bu maçlarda 36 gol atarken 35 de asist üretti. Toplamda 71 gole katkıda bulundu. Bamba, hızının yanı sıra bitiriciliğiyle de ön plana çıkan oyunculardan... (Takvim)

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Galatasaray, Lille forması giyen Jonathan Bamba için harekete geçti
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