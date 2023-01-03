Mauro Icardi derbi öncesi Ankaragücü maçında kendini test edecek

Dünya Kupası sonrası iki maçını da kazanan ancak gol yollarında sıkıntı çeken Galatasaray'da, derbi öncesi İcardi sevinci yaşanıyor. Teknik heyet, dün antrenmanın bir bölümünde takımla çalışan Arjantinli yıldızı yarınki Ankaragücü maçında test etmek istiyor. Sağlık heyeti 'Oynar' raporu verirse, tecrübeli golcü maç kadrosuna alınacak ve son 20 dakika görev yapacak. Okan Buruk, duruma göre İcardi'yi pazar günkü Fenerbahçe derbisinde 11'de sahaya sürmeyi hedefliyor.



DERBİYE YÖNELİK ROTASYON YAPMAYACAK

Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens sarı kart sınırında bulunuyor. Derbi öncesi kayıp yaşamak istemeyen ve tamaman Ankaragücü karşılaşmasına konsantre olan teknik direktör Buruk, Fenerbahçe maçına yönelik rotasyona gitmek istemiyor. Aslan'da cezalı olan Oliveira ve Sacha Boey ise yarınki mücadelede forma giyemeyecek.