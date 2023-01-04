Hatay kaçtı, Ümraniye yakaladı

İki maçtır galibiyet göremeyen Volkan Demirel'in ekibi Atakaş Hatayspor, deplasmanda Ümraniyespor ile 2-2 berabere kalarak hasretini 3 maça çıkardı. İstanbul ekibinin defanstaki hatasınıiyi değerlendiren El Kaabi, 24 dakikadaperdeyi açtı: 0-1. Devre bitmeden kontrolü ele alan Ümraniye, 39'da Avounou ileeşitliği buldu: 1-1. İkinci 45'te Demirel'in direktiflerini sahaya yansıtmayı başaran Hatayspor, 53. dakikada Lobjanidze'ningolüyle bir kez daha öne geçti. Ancak pes etmeyen Ümraniye, 67'de Glumac'ın düşürülmesi sonucu kazandığı penaltıyı Umut Nayir ile sonuçlandırdı: 2-2.
KAFAYA KIRMIZI
Ümraniye forması giyen Santos, Bertuğ'a 78. dakikada kafa attı. VAR, pozisyon içinhakem Hüseyin Göçek'iuyardı. Monitörden izleyenGöçek, Santos'udirekt kırmızı kartlaoyundan ihraç etti.