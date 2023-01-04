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Giriş Tarihi: 4.1.2023

Hatay kaçtı, Ümraniye yakaladı

Hatay kaçtı, Ümraniye yakaladı

Volkan Demirel’in takımı, El Kaabi ve Lobjanidze ile iki kez öne geçti. Ümraniye; Avounou ve Umut Nayir’in (pen.) golleriyle cevap verdi

İki maçtır galibiyet göremeyen Volkan Demirel'in ekibi Atakaş Hatayspor, deplasmanda Ümraniyespor ile 2-2 berabere kalarak hasretini 3 maça çıkardı. İstanbul ekibinin defanstaki hatasını iyi değerlendiren El Kaabi, 24 dakikada perdeyi açtı: 0-1. Devre bitmeden kontrolü ele alan Ümraniye, 39'da Avounou ile eşitliği buldu: 1-1. İkinci 45'te Demirel'in direktiflerini sahaya yansıtmayı başaran Hatayspor, 53. dakikada Lobjanidze'nin golüyle bir kez daha öne geçti. Ancak pes etmeyen Ümraniye, 67'de Glumac'ın düşürülmesi sonucu kazandığı penaltıyı Umut Nayir ile sonuçlandırdı: 2-2.

KAFAYA KIRMIZI
Ümraniye forması giyen Santos, Bertuğ'a 78. dakikada kafa attı. VAR, pozisyon için hakem Hüseyin Göçek'i uyardı. Monitörden izleyen Göçek, Santos'u direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

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Hatay kaçtı, Ümraniye yakaladı
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