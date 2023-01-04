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Giriş Tarihi: 4.1.2023 10:25 Son Güncelleme: 4.1.2023 10:27

Kartal’dan Halil-Mehmet atağı! Beşiktaş kanadı yerlilere emanet edecek

Kartal’dan Halil-Mehmet atağı! Beşiktaş kanadı yerlilere emanet edecek

Ara transferde kanat rotasyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ın Schalke’de oynayan Mehmet Aydın ve Westerlo forması giyen Halil Akbunar’ı gündemine aldığı iddia edildi.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi... Yönetimden kanat transferi isteyen Teknik Direktör Şenol Güneş'in kendisine önerilen isimlerden Schalke'de forma giyen Mehmet Aydın ve Belçika ekibi Westerlo'da top koşturuan Halil Akbunar'a sıcak baktığı öğrenildi.

FİYATI SORULDU
Beşiktaş Alman U-20 milli takımında forma giyen ve Türkiye A Milli Takımında oynaması için bizzat Stefan Kuntz tarafından teklif yapılan 2002 doğumlu gurbetçi oyuncu için fiyatını sordu. Schalke'nin sözleşmesini 2022'nin Ocak ayında 2025'e kadar uzattığı gurbetçi oyuncu içine 4 milyon Euro istediği, ayrıca bonuslar, bir sonraki satış hakkı ve ilk geri alma hakkı ile ilgili de bazı detayları sözleşmeye eklemek istediği öğrenildi. 21 yaşındaki oyuncu için 2 milyon Euro'dan yukarı çıkmayı düşünmeyen Beşiktaş'ın Alman kulübüyle temaslarını koparmadığı ve ilerleyen süreçte görüşmeşlerin süreceği belirtildi.

GELMEYE SICAK BAKIYOR
Beşiktaş sezon başında Göztepe'' den ayrılarak Westerlo'ya transfer olan Halil Akbunar'ın da durumunu takip ediyor. Oyuncunun tekrar Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmasını koz olarak kullanmak isteyen Siyah-Beyazlılar'ın kısa süre içerisinde Belçika kulübü ile görüşmelere başlayacağı belirtildi. (Hürriyet)

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Kartal’dan Halil-Mehmet atağı! Beşiktaş kanadı yerlilere emanet edecek
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