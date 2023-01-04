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Giriş Tarihi: 4.1.2023 17:06 Son Güncelleme: 4.1.2023 17:14

Kasımpaşa'nın konuğu Alanyaspor | Maçta ilk gol geldi

Kasımpaşa’nın konuğu Alanyaspor | Maçta ilk gol geldi

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Kasımpaşa-Alanyaspor maçının CANLI anlatımı haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

CANLI ANLATIM

Kasımpaşa 1-0 Alanyaspor (İlk yarı oynanıyor)

11' Mortadha Ben Ouanes

KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa - Alanyaspor maçı saat 17.00'de başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Tarkan, Hadergjonaj, Yasin, Aytaç, Hajradinovic, Eyseric, Ahmet, Mortadha, Fall
Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Leroy Fer, Cavaleiro, Fatih, Candeias, Yusuf, Ahmed Hassan, Lusamba

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Kasımpaşa'nın konuğu Alanyaspor | Maçta ilk gol geldi
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