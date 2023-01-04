Kasımpaşa’nın konuğu Alanyaspor | Maçta ilk gol geldi

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.
CANLI ANLATIM
Kasımpaşa 1-0 Alanyaspor (İlk yarı oynanıyor)
11' Mortadha Ben Ouanes
KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Kasımpaşa - Alanyaspor maçı saat 17.00'de başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Tarkan, Hadergjonaj, Yasin, Aytaç, Hajradinovic, Eyseric, Ahmet, Mortadha, Fall
Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Leroy Fer, Cavaleiro, Fatih, Candeias, Yusuf, Ahmed Hassan, Lusamba