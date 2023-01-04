Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Beşiktaş haberi: Şenol Güneş'ten VAR açıklaması! "Yakamızı bırakın"
Giriş Tarihi: 4.1.2023 11:22 Son Güncelleme: 4.1.2023 11:42

Son dakika Beşiktaş haberi: Şenol Güneş'ten VAR açıklaması! "Yakamızı bırakın"

Son dakika Beşiktaş haberi: Şenol Güneş’ten VAR açıklaması! Yakamızı bırakın

Son dakika haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman öncesi basın açıklamalarda bulundu. Güneş; sakatlıklar, transfer ve birçok konuya değinirken, VAR ile alakalı da flaş ifadeler kullandı. İşte Şenol Güneş'in açıklamaları...

Spor Toto Süper Lig'de 17. haftayı BAY geçen ve 18. haftada Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

"Ne VAR'ı ya, daha hiçbir şey yok ortada. Hemen VAR yapıyorsunuz ya!"

"HER MAÇ ÖNEMLİ"

"Her maç önemli, lig uzun bir maraton. Sürekli hiçbir takım iyi ya da kötü gitmez. Antep maçında 2 puan kaybettik, bizim için olumsuz bir durumdu. Önemli olan oyun felsefemiz, bu konuda mesafe aldık."

"SALİH, OĞUZHAN VE GHEZZAL'IN DURUMLARI SIKINTILI"

"Adana Demirspor sonrası Kasımpaşa maçını da kazanıp seri yapmak istiyoruz. Takımın genel durumu iyi. Salih, Oğuzhan ve Ghezzal'ın durumları sıkıntılı. Kerem'in de durumu 3-5 gün sürebilir. Weghorst'u bugün dinlendirdik. Durumuna bakacağız."

"TRANSFER YAZILIYOR ÇİZİLİYOR AMA BEN HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİM"

"Takımı yukarı çıkarmak için çalışacağız. Elimizdeki oyuncuların bunlara iyi cevaplar verdiğini söyleyebilirim. Transfer konusunda yazılıyor, çiziliyor ama ben hiçbir şey söylemedim."

MASUAKU AYRILACAK MI?

"Masuaku bizim oyuncumuz, tıpkı diğer oyuncularımız gibi. Devre arasına kadar hepsini iyi değerlendireceğiz. Kimin gideceğine ben, yönetim ve futbolcu kendisi karar verecek. Bu her oyuncu için geçerli."

"TEKNOLOJİK VERİLERE KİMSE KARŞI ÇIKMAZ AMA..."

"Bana teknolojik verilere inanmıyorsun dediler... Bu verilere kimse karşı çıkmaz ancak futbol bilimle eş değer değildir. Bazen ofsayttir, goldür, bazen de değildir. Bunlar yoruma açıktır. Fiziksel verileri çok iyi olan oyuncular, sahada iyi oynayamayabiliyor."

"BAZEN MAHREM YERLERE FAZLA GİRİYORUZ"

"Her şeyi her yerde konuşmak doğru değil. Bazen mahrem yerlere fazla giriyoruz. Ülkenin de sıkıntısı yani. Kozmik odadan başlayarak... Hakemler odasına, ailenin odasına girerseniz bütün değerlerinizi kaybedersiniz."

"GAZİANTEP MAÇINDA MAĞDUR BİZİZ"

"Biz Gaziantep maçı oynadık, mağdur olan biziz. Hakem kırmızı kart gösterebilirdi, açıklamasını da yapmış. Hata yaptı. Bu suç değil, hatadır. Hata bilmeyerek yapılır. Ancak ondan sonrasında 15-16 tane faulleri var, atılması gereken oyuncular var. Ağzımızı açmadık."

"HAKEMLER KURALLARI BİLMİYOR"

"Şu anda hakem camiasını yok ediyoruz, sonra hakemlerle devam etmek istiyoruz. Ben eski ve yeni hakemleri dinliyorum. Kuralları bilmiyorlar gibi geliyor bana, kendilerine göre yorumluyorlar. Bizi neden bu olaya ortak ettiniz? Biz zaten gerideyiz ya, bırakın yakamızı. Madem artık bir işe başlandı, devam edilmeli. Bence bu kayıtlar açıklanmamalıydı ancak şimdi açıklandıysa, tüm maçlar incelenmeli."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Orta gelirliye konut kampanyası için detaylar açıklandı! Orta gelir konut kredisi faizi ve ödeme planı ne oldu?
500 bin sözleşmeli kadroya geçti! Başkan Erdoğan açıkladı: İşte yeni hakları
Burcuvaazi
Babacan ile Davutoğlu aynaya bakmıyor mu?
'Belediyede torpilsiz kimse olmaz' demişti! Tanju Özcan kuzenini büyük kıyak
Kuruluş Osman’da yer yerinden oynuyor!
PKK ve Halk TV aynı dilde buluştu! Terörist Bese Hozat'tan küstah açıklama
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Gazeteci, siyasetçiyi alkışlar mı?
6'lı masada 'Türklük' krizi: İYİ Parti'den küçük ortak DEVA'ya rest
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Beşiktaş haberi: Şenol Güneş'ten VAR açıklaması! "Yakamızı bırakın"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA