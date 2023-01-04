Spor Toto Süper Lig'de 17. haftayı BAY geçen ve 18. haftada Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

"Ne VAR'ı ya, daha hiçbir şey yok ortada. Hemen VAR yapıyorsunuz ya!"

"HER MAÇ ÖNEMLİ"

"Her maç önemli, lig uzun bir maraton. Sürekli hiçbir takım iyi ya da kötü gitmez. Antep maçında 2 puan kaybettik, bizim için olumsuz bir durumdu. Önemli olan oyun felsefemiz, bu konuda mesafe aldık."

"SALİH, OĞUZHAN VE GHEZZAL'IN DURUMLARI SIKINTILI"

"Adana Demirspor sonrası Kasımpaşa maçını da kazanıp seri yapmak istiyoruz. Takımın genel durumu iyi. Salih, Oğuzhan ve Ghezzal'ın durumları sıkıntılı. Kerem'in de durumu 3-5 gün sürebilir. Weghorst'u bugün dinlendirdik. Durumuna bakacağız."

"TRANSFER YAZILIYOR ÇİZİLİYOR AMA BEN HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİM"

"Takımı yukarı çıkarmak için çalışacağız. Elimizdeki oyuncuların bunlara iyi cevaplar verdiğini söyleyebilirim. Transfer konusunda yazılıyor, çiziliyor ama ben hiçbir şey söylemedim."



MASUAKU AYRILACAK MI?

"Masuaku bizim oyuncumuz, tıpkı diğer oyuncularımız gibi. Devre arasına kadar hepsini iyi değerlendireceğiz. Kimin gideceğine ben, yönetim ve futbolcu kendisi karar verecek. Bu her oyuncu için geçerli."

"TEKNOLOJİK VERİLERE KİMSE KARŞI ÇIKMAZ AMA..."

"Bana teknolojik verilere inanmıyorsun dediler... Bu verilere kimse karşı çıkmaz ancak futbol bilimle eş değer değildir. Bazen ofsayttir, goldür, bazen de değildir. Bunlar yoruma açıktır. Fiziksel verileri çok iyi olan oyuncular, sahada iyi oynayamayabiliyor."

"BAZEN MAHREM YERLERE FAZLA GİRİYORUZ"

"Her şeyi her yerde konuşmak doğru değil. Bazen mahrem yerlere fazla giriyoruz. Ülkenin de sıkıntısı yani. Kozmik odadan başlayarak... Hakemler odasına, ailenin odasına girerseniz bütün değerlerinizi kaybedersiniz."

"GAZİANTEP MAÇINDA MAĞDUR BİZİZ"

"Biz Gaziantep maçı oynadık, mağdur olan biziz. Hakem kırmızı kart gösterebilirdi, açıklamasını da yapmış. Hata yaptı. Bu suç değil, hatadır. Hata bilmeyerek yapılır. Ancak ondan sonrasında 15-16 tane faulleri var, atılması gereken oyuncular var. Ağzımızı açmadık."

"HAKEMLER KURALLARI BİLMİYOR"

"Şu anda hakem camiasını yok ediyoruz, sonra hakemlerle devam etmek istiyoruz. Ben eski ve yeni hakemleri dinliyorum. Kuralları bilmiyorlar gibi geliyor bana, kendilerine göre yorumluyorlar. Bizi neden bu olaya ortak ettiniz? Biz zaten gerideyiz ya, bırakın yakamızı. Madem artık bir işe başlandı, devam edilmeli. Bence bu kayıtlar açıklanmamalıydı ancak şimdi açıklandıysa, tüm maçlar incelenmeli."