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Giriş Tarihi: 4.1.2023 12:27

Yeni Malatyaspor ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

İHA
Yeni Malatyaspor ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, ikinci devre hazırlıklarını Antalya kampında sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Hasan Özer ile yollarını ayıran ve Yılmaz Vural ile anlaşan Malatyaspor, ligin ikinci yarısında çıkış yakalamak istiyor.

Spor Toto 1.Ligin ikinci yarı hazırlıkları çerçevesinde Antalya'daki kampını sürdüren sarı siyahlı ekip geçtiğimiz günlerde Teknik Direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile anlaştı. Yeni hocasıyla birlikte ikinci yarı hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Kaplanlar'da futbolcuların neşesi gözlerden kaçmadı. Ligin ilk yarısındaki performansı beklentilerin altında kalan Doğu Anadolu ekibi devre arasını iyi değerlendirerek ikinci yarıya yeni hocasıyla birlikte galibiyet ile başlamak istiyor.

Yeni Malatyaspor 15 Ocak Pazar günü saat 16.00'da sahasında oynayacağı Bodrumspor karşılaşması ile ikinci yarının startını verecek.

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Yeni Malatyaspor ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü
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