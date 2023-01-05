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Giriş Tarihi: 5.1.2023

Neymar satışta!

Neymar satışta!
Paris Saint-Germain, Brezilyalı yıldızı Neymar'ı elden çıkarmak istiyor. İspanyol basınında yer alan habere göre; Lionel Messi ve Mbappe ile yola devam etmeyı planlayan PSG, yaz transfer döneminde 30 yaşındaki futbolcuyu satacak. PSG'de bu ayrılığın düşünülmesinin nedeni olarak, oyuncunun 2026'ya uzatılan sözleşmesi gösterildi. Neymar'ın vergiler dışında 40 milyon Euro'ya yakın yıllık maaşı olduğu aktarıldı. PSG'nin bu satıştan beklentisinin ise 100 milyon Euro olduğu bildirildi. Fransız kulübü, 2017'de tecrübeli futbolcuyu 222 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek Barcelona'dan almıştı.

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Neymar satışta!
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