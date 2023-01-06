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Giriş Tarihi: 6.1.2023 11:24

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih Daley Blind'i kadrosuna kattı!

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih Daley Blind’i kadrosuna kattı!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Hollandalı oyuncu Daley Blind'i kadrosuna kattığını açıkladı. Hollanda ekibi Ajax'tan ayrılan Blind Bayern Münih ile 6 aylık sözleşme imzaladı.

Bayern Münih, geçtiğimiz günlerde Ajax'la yollarını ayıran Daley Blind'i resmen kadrosuna kattı. Bavyera ekibinden yapılan açıklamada Hollandalı savunmacı Daley Blind'in 6 aylık sözleşme ile takıma katıldığı duyuruldu.

Daley, bu sezon çıktığı 13 lig maçında 2 asist yapma başarısı gösterdi. 2022 Dünya Kupası'nda ise çıktığı 5 maçta 1 gol 1 asist kaydetti.

Tecrübeli sol bek, 2014'te 17.5 milyon euroya altyapısından yetiştiği Ajax'tan Manchester United'a transfer olmuştu. 4 sezon sonra 16 milyon euroya Ajax'a dönen Blind, sol bekin yanı sıra stoper ve orta saha pozisyonlarında da oynayabiliyor. (Sporx.com)

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Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih Daley Blind'i kadrosuna kattı!
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