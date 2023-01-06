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Giriş Tarihi: 6.1.2023 20:06

Beşiktaş, Kasımpaşa maçına hazır! Siyah beyazlı ekibin kadrosu belli oldu!

DHA
Beşiktaş, Kasımpaşa maçına hazır! Siyah beyazlı ekibin kadrosu belli oldu!

Spor Toto Süper Lig’in 18’inci haftasında yarın sahasında Kasımpaşa’yı konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi. Ayrıca siyah beyazlı ekibin Kasımpaşa maçı kamp kadrosu belli oldu. İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında yarın sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçın ardından sona erdi

Öte yandan antrenmanı siyah-beyazlı ekibin eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz da takip etti. Genç sol bek eski takım arkadaşlarıyla bir süre sohbet ederken, siyah-beyazlı ekibe başarılar diledi.

Siyah-beyazlı ekibin maç kadrosunda şu isimler yer aldı: "Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Welinton Souza, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Romain Saiss, Berkay Vardar, Necip Uysal, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Atiba Hutchinson, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Oğuzhan Akgün, Georges Kevin Nkoudou, Nathan Redmond, Dele Alli, Jackson Muleka, Cenk Tosun, Wout Weghorst."

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Beşiktaş, Kasımpaşa maçına hazır! Siyah beyazlı ekibin kadrosu belli oldu!
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