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Giriş Tarihi: 6.1.2023 09:09 Son Güncelleme: 6.1.2023 09:33

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da 4 formaya 8 aday!

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da 4 formaya 8 aday!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da dev maç öncesi Okan Buruk, 4 bölgede kimleri oynatacağına henüz karar veremedi. Sol bekte Leo Dubois ile Van Aanholt, sol açıkta Kerem ile Barış Alper, ortada Berkan ile Oliveira ile forvette Gomis ile Icardi derbide forma istiyor.

Ankaragücü maçının bitiş düdüğüyle derbi havasına giren Galatasaray'da 3 eksik var. Kazımcan, Emre Taşdemir ve Ross sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak. Cezalı oyuncusu kalmayan ve Mauro İcardi'ye kavuşan sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe 11'i henüz netleşmedi. Kadıköy'de kalede Muslera, sağ bekte Sacha Boey, stoperde Nelsson ve Abdülkerim, orta sahada Torreira, hücum hattında Rashica ve Mertens'in ilk 11'deki yerleri garanti. 7 ismin dışında 4 formaya 8 aday var.

AKIL OYUNLARI
Sol bekte Leo Dubois- Van Aanholt, orta sahada Berkan- Oliveira, sol açıkta Kerem-Barış Alper ve forvette Bafetimbi Gomis-Mauro İcardi arasında rekabet yaşanıyor. +3 yerli tercihi belirsizliğini koruyor.

GOMİS VARSA GOL VAR!
SEZON başında Seferovic ve İcardi alınınca 3. forvet durumuna düşen Bafetimbi Gomis, performansı ile her iki oyuncuyu da geride bırakırken takımını da sırtlamaya devam ediyor. 37 yaşındaki forvet, bu sezon 7. golüne imza atarken takıma kazandırdığı puanlarla birlikte kulübün kasasına da 11.5 milyon TL geldi. Bu sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan Fransız yıldız, sarı-kırmızılı kulüp kariyerinde toplam 74 maçı geride bırakırken 50 gol atıp 9 defa da asist katkısı sağladı.

BELÇİKA'DA GENÇ AVI
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Belçika 3.Lig takımı Olympique Charleroi'ya yatırım yaptı. Belçika'daki genç yetenekler, bu iş birliği sayesinde sarı-kırmızılı kulübe kazandırılacak ve Galatasaray'da şans bulamayan gençlere de kiralık olarak Avrupa deneyimi fırsatı sunulacak.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da 4 formaya 8 aday!
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