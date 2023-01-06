Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da 4 formaya 8 aday!

Ankaragücü maçının bitiş düdüğüyle derbi havasına giren Galatasaray'da 3 eksik var.Kazımcan, Emre Taşdemir ve Rosssakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak. Cezalı oyuncusu kalmayan ve Mauro İcardi'ye kavuşan sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe 11'i henüz netleşmedi. Kadıköy'de kalede Muslerasağ bekteSacha Boey,stoperde Nelsson ve Abdülkerim,orta sahada Torreirahücum hattında Rashica ve Mertens'in ilk 11'deki yerleri garanti. 7 ismin dışında 4 formaya 8 aday var.Sol bekte Leo Dubois- Van Aanholt, orta sahada Berkan- Oliveira, sol açıkta Kerem-Barış Alper ve forvette Bafetimbi Gomis-Mauro İcardiarasında rekabet yaşanıyor. +3 yerli tercihi belirsizliğini koruyor.SEZON başında Seferovic ve İcardi alınınca 3. forvet durumuna düşen Bafetimbi Gomis, performansı ile her iki oyuncuyu da geride bırakırkentakımını da sırtlamaya devam ediyor. 37 yaşındaki forvet, bu sezon 7. golüne imza atarken takıma kazandırdığı puanlarla birlikte kulübün kasasına da 11.5milyon TL geldi. Bu sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan Fransız yıldız, sarı-kırmızılı kulüp kariyerinde toplam 74 maçı geride bırakırken 50 gol atıp 9 defa da asist katkısı sağladı.Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Belçika 3.Lig takımı Olympique Charleroi'ya yatırım yaptı. Belçika'daki genç yetenekler, bu iş birliği sayesinde sarı-kırmızılı kulübe kazandırılacak ve Galatasaray'da şans bulamayan gençlere de kiralık olarak Avrupa deneyimi fırsatı sunulacak.