Olay hakem Mateu Lahoz’un geleceği belli oldu! Emeklilik kararı...

Lahoz, kulüp ve uluslararası düzeydeki karşılaşmalardaki tartışmalı kararlarının ardından inceleme altına alınmıştı. Özellikle Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin-Hollanda maçındaki performansıyla dikkat çeken Lahoz, gösterdiği 18 sarı kartın ardında Lionel Messi tarafından eleştirilere maruz kalmıştı.

EVE GÖNDERİLDİ

Çeyrek final karşılaşmasının ardından FIFA tarafından Katar'da başka maça verilmeyeceği açıklanan Lahoz ülkesine gönderilmişti. Dünya Kupası'nın ardından La Liga'da Barcelona-Espanyol maçını yöneten Lahoz tekrar tartışmalı bir maç yönetmişti. 1-1 biten maçta 14 sarı kart ve 2 kırmızı kart çıkaran Lahoz rekor kırarak bir kez daha eleştirilerin odağı oldu.

TÜRK TAKIMLARININ DA MAÇLARINI YÖNETTİ

UEFA tarafından turnuvalarında sık sık görev verilen Lahoz defalarca Türk takımlarının da maçlarını yönetti. En son 2021 yılında Fenerbahçe 'nin Olympiakos'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada görev alan Lahoz, 2012 yılında da Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda karşılaştığı 1-1 biten Vaslui maçını da yönetmişti.

BEŞİKTAŞ'IN ÖNEMLİ MAÇLARINDA YER ALDI

Daha önce Beşiktaş'ın üç maçını yöneten Lahoz gösterdiği performansla dikkat çekmişti. 2017 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalinde 2-1 biten Lyon-Beşiktaş yine 2017'de Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 1-1 biten Beşiktaş-Porto maçını yöneten Lahoz son olarak da Beşiktaş'ın Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olduğu maçı yönetmişti.

2018 yılında da Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde grup aşmasında Lokomotif Moskova'ya 2-0 kaybettiği maçı yönetmişti. Trabzonspor'un da Apollon Limassol'u da 2-1 yendiği maçta görev almıştı.

BİLETİ KESİLDİ

Son olarak olarak Copa del Rey'de Sevilla'nın Linares'i 5-0 yendiği maçın 18. dakikasında Jorge Sampaoli'ye gösterdiği kırmızı kart bardağı taşıran son damla oldu ve yetkililer tarafından bir sonraki haftaki maçların hakem listesinden çıkarıldı.

2002 yılında kariyerine başlayan 45 yaşındaki Lahoz 501 maça çıktı. 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea'nin Manchester City'i 1-0 yendiği maçı yönetmişti.