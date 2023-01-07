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Giriş Tarihi: 7.1.2023 17:16 Son Güncelleme: 7.1.2023 17:17

Portekiz milli takımı Roberto Martinez ile anlaştığını duyurdu! Milli takım deneyimi...

Portekiz milli takımı Roberto Martinez ile anlaştığını duyurdu! Milli takım deneyimi...

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etmesinin ardından teknik direktör Fernando Santos ile yollan ayrılan Portekiz, yeni teknik direktörünü buldu. Portekiz Milli Takımı, teknik direktör Roberto Martinez ile anlaşmaya vardı.

Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etmesinin ardından teknik direktör Fernando Santos ile yolları ayrılan Portekiz, yeni teknik direktörünü buldu.

The Athletic'in haberine göre, Portekiz, Roberto Martinez ile prensip anlaşmasına vardı. İspanyol teknik adamın, resmi işlemlerinin gelecek hafta sonuna kadar bitmesinin beklendiği aktarıldı.

MİLLİ TAKIM DENEYİMİ VAR
2016-2022 yılları arasında Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran Martinez, 2022 Katar Dünya Kupası'na gruplara veda edilmesinin ardından görevinden ayrılmıştı. (sporx.com)

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Portekiz milli takımı Roberto Martinez ile anlaştığını duyurdu! Milli takım deneyimi...
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