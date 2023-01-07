Rıza Çalımbay, Sivasspor’un ligde oynadığı son maçları değerlendirdi! ’Galatasaray’a karşı haksızlığa uğradık’

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Kasımpaşa ve Arabam.com Konyaspor maçlarında sonradan oyuna giren futbolcuların takıma büyük katkı sağladığını vurguladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulunan Çalımbay, ligde oynadıkları son 3 karşılaşmayı değerlendirdi.

Çalımbay, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aradan sonra bütün maçlardan puan almayı hedeflediklerini belirterek, "İlk maçımızda Kasımpaşa'yı yendik. Güzel bir galibiyet aldık, güzel bir oyun oynadık. Ardından Galatasaray ile karşılaştık. Puan ya da puanlar alacak oyun oynadık. Galatasaray ile mükemmel bir maç oynadık ama bu maçta haksızlığa uğradık. Maalesef puanımız gitti. Buna çok üzüldük." ifadelerini kullandı.

Galatasaray maçında yaşadıkları sıkıntılarla Konya deplasmanına gittiklerini aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:

"Konyaspor iyi bir takım. İyi bir kadrosu var. Zor bir deplasman. Bunun farkındaydık. Bundan önce de aynı zorlukları yaşamıştık. İki defa geriye düştük ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Onu da başardık. Hem Kasımpaşa olsun hem de Konyaspor maçında puan alanlar sonradan oyuna girenler oldu. Sonradan oyuna girenler çok etkili oldu. Oyuna sonradan girmek kötü bir şey değil."

Çalımbay, ligde Yukatel Kayserispor ve Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Bu maçlara hazırlanmamız gerekiyor. Bu boşlukta hem biz hem de yönetimimiz takviye yapmaya çalışacak. Sakat arkadaşlarımız da gelirse o zaman daha da güçlü duruma geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.