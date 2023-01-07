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Giriş Tarihi: 7.1.2023 17:16

Vagner Love durmuyor! Yeni sözleşmeyi kaptı

Vagner Love durmuyor! Yeni sözleşmeyi kaptı

Brezilya'da Recife formasıyla gollerine devam eden Vagner Love, 38 yaşında kulübüyle yeni bir sözleşmeye daha imza attı.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Vagner Love, yaşı oldukça ilerlemesine karşın futbol kariyerine başarılı bir şekilde devam ediyor. Brezilya 2. liginde Recife formasıyla gollerini sıralayan Vagner Love, takıma olan katkısının karşılığını 38 yaşında kulübüyle yeni sözleşmeye imza atarak aldı.

Siyah-beyazlılardan ayrıldıktan sonra ülkesinden Corinthians, ardından Kazakistan'ın Almaty ve sonrasında Danimarka'nın Midtjylland takımlarının formasını giyen Brezilyalı santrfor, son olarak geride kalan yaz aylarında Brezilya'dan Sport Recife'nin yolunu tuttu.

Love burada çıktığı 17 maçta 7 gol, 1 asistle 8 gollük skor katkısı verdi. Sezonun son haftalarında formu iyice yükselen, Operaio maçında üç gol birden atarak hat-trick yapan deneyimli forvet, 39 yaşında da profesyonel seviyede top koşturuyor olacak. Recife kulübü, Vagner Love ile 2023 Kasım ayına dek geçerli olacak yeni kontrat yaptı. (Milliyet)

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Vagner Love durmuyor! Yeni sözleşmeyi kaptı
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